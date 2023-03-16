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    後院有多個「世界第二毒蛇窩」專家驚呼：110顆蛇蛋已孵化

    捕蛇員杜蘭特前往這戶住所後院，發現8個東方褐蛇窩、約達110顆已孵化的蛇蛋，以及抓捕3隻大蛇。（圖擷取自「Wild Conservation 」臉書粉專）

    捕蛇員杜蘭特前往這戶住所後院，發現8個東方褐蛇窩、約達110顆已孵化的蛇蛋，以及抓捕3隻大蛇。（圖擷取自「Wild Conservation 」臉書粉專）

    2023/03/16 11:12

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名2歲男童住所後院玩耍時意外發現1條小蛇出沒，他的母親察覺情況有異緊急聯繫動保組織協助，捕蛇員抵達後院經搜索驚訝發現後院有多達8個世界第2毒的東方褐蛇（Eastern brown snake）巢穴，總計約達110顆已孵化的蛇蛋，還抓捕到3條大蛇，目前已將3條蛇移往他處安置，同時專家建議該戶在後院鋪上礫石，將使母蛇難以返回巢穴產卵。

    綜合外媒報導，野生保護組織（Wild Conservation）的捕蛇員杜蘭特（Kane Durrant）提到，一名居住雪梨郊區布林蓋利（Bringelly）的母親瑞秋（Rachel）於9日緊急致電聯繫組織，指出她的2歲兒子在後院玩耍意外發現1條小蛇出沒，推測這條蛇是東方褐蛇，需請專家協助抓捕。

    杜蘭特隨後抵達現場，他與瑞秋合力在後院抬起某一塊石板時，驚訝地發現數顆蛇卵，隨後在晾衣繩附近陸續找到8個東方褐蛇的窩，總計約達110個已經孵化的蛇卵，還有一些剛出生的蛇住在裡面，另外還獵捕到3隻大蛇，分別是2隻較大的東方褐蛇、1隻含有劇毒的赤腹伊澳蛇（Red-bellied black snake）。

    杜蘭特透露，該戶後院的環境相當適合蛇類築巢，蛇平均每窩產下15至16顆蛋，推測每年有幾隻母蛇回到這間後院產卵，牠們認為「這裡不僅安全且周圍有許多食物可用」。目前已將3隻抓捕到的毒蛇移往他處安置，同時建議屋主在後院鋪上石礫，將使蛇類不再返回巢穴產卵。

    據悉，東方褐蛇被認為是世界第二大毒陸蛇，被咬的人若未及時治療，可能在半小時死亡。

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