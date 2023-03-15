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    俄戰機撞落美「死神」無人機 恐掀「打撈戰」

    美國空軍MQ-9「死神」無人機。（美聯社檔案照）

    美國空軍MQ-9「死神」無人機。（美聯社檔案照）

    2023/03/15 22:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍MQ-9「死神」無人機在黑海上空國際空域，遭俄國蘇愷-27戰機「撞擊」墜海，可能引發美俄一場殘骸打撈爭先賽。若俄國先取得殘骸，會是情報的一大收穫，有助於了解美國這款先進武裝無人機技術。

    俄羅斯國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）15日說，俄國將設法打撈墜入黑海的美軍無人機。而英國廣播公司（BBC）新聞報導，網路上流傳一段尚未被證實的錄音，內容顯示俄國已經在打撈無人機殘骸。

    白宮發言人柯比15日接受多家美國媒體訪問時說，無人機墜入黑海「非常、非常深的水域」，「我不確定我們是否能打撈到」，還要評估，「或許不會打撈」，「會繼續探究打撈方案」，他說，若俄國打撈到殘骸，美國政府也已事先做了防範措施，確保他們能夠從中取得有用情資的能力「有限」。美國海軍發言人被問及是否已有打撈計畫，未透露任何細節。

    美國《新聞週刊》引述曾在前總統川普政府主導白宮烏克蘭政策的退役美國陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）的推特發文，他認為，事件本身「可能」是俄國飛行員失誤造成，但是美國得「處理」無人機墜毀的後續影響以及可能竊取技術的問題，「若欠缺回應，將被俄方解讀是鼓勵更惡劣的行徑」，「我擔心，（俄羅斯）處於最有利位置打撈並且利用這項技術」。

    儘管美國可透過遠端刪除資料或者摧毀無人機等方式，限制可能的損害，但是要軍方出動打撈有其困難。由於土耳其在烏俄戰爭爆發後封鎖博斯普魯斯、達達尼爾海峽，禁止任何國家、包括黑海沿岸國家軍艦通行，美國海軍無法派艦進入黑海。

    北卡羅來納州坎貝爾大學海事專家梅科利亞諾（Sal Mercogliano）認為，商船或許不受海峽通行限制，他推測，美軍或可租用商船載打撈團隊到黑海，或者租用已經在黑海的這類船隻。

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