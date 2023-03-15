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    血腥奪權！東非傳奇獅王慘遭咬死 7年統治落幕

    統治塞倫蓋蒂草原7年的獅王小巴布，已經「駕崩」。（圖擷取自IG））

    統治塞倫蓋蒂草原7年的獅王小巴布，已經「駕崩」。（圖擷取自IG））

    2023/03/15 22:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）14日報導，稱霸東非塞倫蓋蒂草原的傳奇獅王，近日在一場搏鬥中被年輕對手活活咬死，結束7年統治，「享壽」約10歲。

    據報導，坦尚尼亞塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）在官網宣布，傳奇獅王「小巴布」（Bob Junior）11日「駕崩」。小巴布又名Snyggve，名字來自已故「雷鬼之父」的巴布．馬利（Bob Marley）之子，牠以塞倫蓋蒂草原最酷貓科動物而聞名，在兄弟Tryggve幫助下，統治了那裡7年。

    小巴布當天遭3頭年輕雄獅圍攻，不敵身亡，牠的兄弟Tryggve據信同遭毒手，園方還在確認中。據說，遭遇襲擊時，「巴布二世」沒多加抵抗就接受死亡降臨。

    「牠們想推翻小巴布」，塞倫蓋蒂保護官員斯里瑪（ Fredy Shirima ）告訴 BBC。「這種事通常發生在獅群的首領變老，或者有其他雄獅不滿牠控制大片領地之時。」

    依獅子習性，新獅王會咬死小巴布的幼小骨肉，以加速母獅發情，從而儘快留下自己的血脈。

    野生動物保護官員計劃近日為小巴布舉行特別葬禮，園方也在Instagram放上獅王兄弟生前照片，供人緬懷，許多網友紛紛留言分享回憶，有人直呼「牠是我見過最漂亮的獅王」。

    塞倫蓋蒂草原是約3000頭獅子的家園，在野外，成年雄獅壽命是8到10年。

    統治塞倫蓋蒂草原7年的獅王小巴布和牠的兄弟Tryggve。（圖擷取自IG）

    統治塞倫蓋蒂草原7年的獅王小巴布和牠的兄弟Tryggve。（圖擷取自IG）

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