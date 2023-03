澳洲總理今訪斐濟 商討核潛艦議題

澳洲總理艾班尼斯(左)會見斐濟總理拉布卡(圖右),討論核潛艦、區域安全等議題。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲政府斥資2450億美元(約新台幣7.35兆元)的核動力潛艦計劃正如火如荼展開,總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(15日)會見斐濟總理,說明該計劃並未違反澳洲「核不擴散」的承諾。

據《路透》報導,澳洲與包括斐濟在內12個南太平洋國家簽署了「南太平洋無核區條約」(South Pacific Nuclear Free Zone Treaty),因美國、法國曾在南太平洋進行核武試驗,該地區對核武器議題高度重視。

總理艾班尼斯與美、英領導人公佈AUKUS潛艦計劃相關細節的隔天,立即會見斐濟總理拉布卡(Sitiveni Rabuka),說明核潛艦、區域安全等議題。

澳洲將在2040年前後取得3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦,並保留另外2艘的購買權。此外英、美2國的核動力潛艦,最快將在2027年部署在西澳大利亞。

中國不斷抗議AUKUS違反了核不擴散條約,澳洲則嚴詞否認此一說法。澳洲政府週二(14日)強調,核動力潛艦將不會攜帶核武器。

澳洲防長馬勒斯(Richard Marles)近日表示,為威懾中國的海軍建設,核潛艦編隊有其必要性。馬勒斯指出:「印太地區正面臨二戰結束後,最大規模的軍事集結行動。且這麼做的並不是澳大利亞(It's not Australia who is doing that)」,頗有暗批中國海軍近年顯著擴張行徑的味道。

