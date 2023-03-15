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    澳洲總理今訪斐濟 商討核潛艦議題

    澳洲總理艾班尼斯（左）會見斐濟總理拉布卡（圖右），討論核潛艦、區域安全等議題。（法新社）

    澳洲總理艾班尼斯（左）會見斐濟總理拉布卡（圖右），討論核潛艦、區域安全等議題。（法新社）

    2023/03/15 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府斥資2450億美元（約新台幣7.35兆元）的核動力潛艦計劃正如火如荼展開，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天（15日）會見斐濟總理，說明該計劃並未違反澳洲「核不擴散」的承諾。

    據《路透》報導，澳洲與包括斐濟在內12個南太平洋國家簽署了「南太平洋無核區條約」（South Pacific Nuclear Free Zone Treaty），因美國、法國曾在南太平洋進行核武試驗，該地區對核武器議題高度重視。

    總理艾班尼斯與美、英領導人公佈AUKUS潛艦計劃相關細節的隔天，立即會見斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka），說明核潛艦、區域安全等議題。

    澳洲將在2040年前後取得3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並保留另外2艘的購買權。此外英、美2國的核動力潛艦，最快將在2027年部署在西澳大利亞。

    中國不斷抗議AUKUS違反了核不擴散條約，澳洲則嚴詞否認此一說法。澳洲政府週二（14日）強調，核動力潛艦將不會攜帶核武器。

    澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）近日表示，為威懾中國的海軍建設，核潛艦編隊有其必要性。馬勒斯指出：「印太地區正面臨二戰結束後，最大規模的軍事集結行動。且這麼做的並不是澳大利亞（It's not Australia who is doing that）」，頗有暗批中國海軍近年顯著擴張行徑的味道。

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