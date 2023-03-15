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    前線兵力短缺 俄羅斯徵召「女囚犯」派往烏克蘭作戰

    俄羅斯囚犯權益保護組織「Russia Behind Bars」負責人羅曼諾娃（見圖）表示，俄羅斯疑似從去年底開始徵召女囚犯，推測目前約達100名女囚犯被派往烏克蘭作戰。（法新社資料照）

    俄羅斯囚犯權益保護組織「Russia Behind Bars」負責人羅曼諾娃（見圖）表示，俄羅斯疑似從去年底開始徵召女囚犯，推測目前約達100名女囚犯被派往烏克蘭作戰。（法新社資料照）

    2023/03/15 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷去年9月宣布徵召30萬人成為後備役，傭兵組織瓦格納集團也不斷從監獄補充兵源，不過因俄軍死傷慘重，近日傳出俄羅斯官方開始將目標轉向女子監獄，對此俄羅斯囚犯權益保護組織負責人表示，俄羅斯疑似從去年底開始採取這項措施，推測約有100名女囚犯已被派往烏克蘭作戰。

    綜合外媒報導，烏克蘭國防部13日在每日發布消息指出，當局發現一輛轉移囚犯的火車正開往頓內茨克州（Donetsk），其中有1節車廂皆為女囚犯。

    與此同時，俄羅斯囚犯權益保護組織「Russia Behind Bars」負責人羅曼諾娃（Olga Romanova）13日證實，她從去年底開始聽聞莫斯科採取此類措施，這些女囚犯疑似從俄羅斯南部的監獄被帶走的，大約有100名左右女囚犯被派往烏克蘭作戰，目前不清楚這些人是自願或被強迫徵召入伍。目前克里姆林宮尚未對此發表評論。

    據悉，烏克蘭官員上月曾透露，俄軍在頓內茨克州斯尼日內（Snizhne）徵召多達50名女囚犯，這些女新兵送到俄羅斯接受軍事訓練後，再返回烏克蘭參戰。

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