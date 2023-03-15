美英澳AUKUS聯合計畫 為何讓中共急跳腳?

澳洲總理艾班尼斯（左起）、美國總統拜登和英國首相蘇納克，13日在美國加州聖地牙哥海軍基地，針對提供澳洲核動力潛艦公布三方合作協議。（美聯社）

2023/03/15 11:51

〔記者吳哲宇／台北報導〕美、英、澳領袖13日在美西聖地牙哥，公布3方聯手打造的澳洲未來核動力攻擊潛艦兵力計畫，作為「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）聯盟共同對抗中共印太擴張野心的重要一環。為何AUKUS計畫讓中共深感威脅，內容又是什麼，每當有消息時便讓中共嚴重抗議?

AUKUS計畫首次出現在2021年9月，由美國總統喬·拜登、英國首相鮑里斯·強森和澳洲總理史考特·莫里森發表聯合聲明，提出幫助澳洲構建一支核子動力潛艦艦隊。

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計畫將分四個階段:1.美國增加核動力潛艦到訪澳洲港口次數，澳洲船員也將登上美艦接受訓練。2.自2027年，一艘英軍機敏級潛艦和最多四艘美軍維吉尼亞級潛艦，將輪調部署西澳州司特靈基地（Stirling）。3.到AUKUS計畫的過渡期間，美國將在2030年代初期，對澳出售三艘維吉尼亞級潛艦，並且可視澳洲需求再增售兩艘。4.英澳將在2030年前在各自國內，以英國潛艦為基礎，結合美國國防技術，研發SSN-AUKUS攻擊潛艦。英國預計在2030年代末交付首艦，澳洲則是要到2040年左右。

AUKUS計畫是美紐澳安全條約的延伸，目標是保障紐澳在太平洋區域的海上及國土安全，而AUKUS計畫便是要提升紐澳在太平洋區域得海上防禦力量。不過，紐西蘭因禁止核子武器及核潛艦停靠而未參與。

政治戰略影響

外界多認為AUKUS聯盟的組成是為了因應日益強勢的中國，因為AUKUS計畫不僅是協助澳洲打造核動力潛艦而已，它的政治目標在建立長久的三邊聯盟，以及與與東協、太平洋國家、五眼聯盟合作夥伴、四方安全對話機制涵蓋的國家建立聯盟合作。提升澳洲區域影響力的重要性在於澳洲在太平洋中位處中心的關鍵位置，可以彌補美國在處理太平洋與東協國家、南海及中國問題上距離遙遠的不足。這也是讓中共跳腳的其中一個原因，澳洲成為中共藉由南海延伸外交力量到東協與太平洋國家的阻礙。

軍事戰略影響

另一個讓中共感到威脅的原因，在於澳洲擁有核動力潛艦後，將能更常派遣潛艦在南海及南太平洋進行巡弋，對中共的79艘潛艦進行監視及對峙，以彌補美國在南海潛艦數量不足的問題。

此外，AUKUS計畫內容關鍵在增強「潛艦的聯合能力和相互操作性」，這些目標將集中在網路能力、人工智慧、量子技術和海底能力上。這意味著潛艦的突破並不在外表與作戰能力，而在通信能力上。潛艦的特性在於隱匿性與突擊性，因此以往潛艦與後方的通信都是單向通信，甚至常保持靜默。在以往的潛艦電影中，潛艦與岸上、水面艦和飛機的通信都是固定時間的定期聯絡，其他時間則關閉通信。在水下作戰上，潛艦也往往是單獨作戰，將戰區劃分成數個潛艦作戰海域，各艦皆分配一個以上專有海域。潛艦巡邏不得超越其所規劃之海域，以免互相干擾。

然而隨時代進步，戰場訊息瞬息萬變，單向通信與少量通信已無法滿足作戰需求，如何及時通信變成各國發展潛艦的重要課題。雖然近年逐漸出現衛星通信、藉預警機或電戰機進行整合，以及在海上散佈通信標讓潛艦靠近通信網路等方式，但依然有時間差、潛艦與潛艦間無法有效聯合作戰的問題。而這次AUKUS計畫若能成功，代表潛艦作戰將進入全新的作戰方式，水下作戰終於能完整納入作戰體系，與水面、陸地和空中即時分享情資，也能組成潛艦小隊進行作戰，建立完整的戰場圖像，更重要的是能與其他盟國的潛艦聯合作戰，敵方潛艦的滲透將會越加困難，這才是中共擔心的重點。

美英澳對澳洲轉移核潛艦技術達成協議，澳洲最多將採購五艘美國維吉尼亞級核動力潛艦。（路透檔案照）

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