美無人機在黑海上空遭俄機撞毀 美軍痛斥俄國不安全行為

美軍一架MQ-9無人機在黑海上空遭俄軍戰機撞擊，墜毀於黑海。（路透）

2023/03/15 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海上空飛行時，遭到俄軍Su-27戰機撞擊，MQ-9在螺旋槳損壞後墜毀於黑海。美國駐歐洲空軍（USAFE）司令詹姆斯．漢克（James Hecker）在一份聲明指出，俄羅斯這種既不安全又不專業的行為幾乎導致兩架飛機都墜毀。

綜合外媒報導，美軍在聲明中說，俄軍兩架Su-27戰機14日清晨在執行攔截MQ-9無人偵察機的任務時，其中一架戰機多次故意飛到無人機前面傾倒燃料，試圖使其損壞、無法辨識方向，在無人機前面做出不安全的行動，最後在上午7點3分與無人機相撞，由於無人機螺旋槳損壞，墜毀於黑海。

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俄羅斯國防部否認俄軍戰機與美軍無人機發生過接觸，並表示無人機是在克里米亞半島附近被發現，當時它是在進行「急劇機動」飛行後墜毀的，強調俄軍戰機並沒有使用機上武器，也沒有和無人機接觸，戰機安全返回機場。

在無人機墜毀事件發生後，俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）被傳喚到國務院，安東諾夫表示，俄羅斯不希望與美國發生「對抗」。安東諾夫在接受美國《CNN》訪問時也提到，當時俄方已向美方通報這個被定為特殊軍事行動區的空間，「我們已經警告過不要進入或試圖滲透，如果俄羅斯無人機接近紐約或舊金山，美國會如何反應？」

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