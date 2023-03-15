俄攔截美無人機致墜毀 白宮控不安全且不專業

2023/03/15 04:36

〔中央社〕美方今天表示，俄羅斯戰機攔截美國無人機，導致無人機受損墜毀在黑海海域。白宮指控俄羅斯的行動「不安全、不專業」。這起事件凸顯俄羅斯入侵烏克蘭後，導致美俄關係緊張現況。

美軍歐洲司令部（US European Command）發出新聞稿指出，2架俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰機今天上午在黑海國際空域攔截美國空軍MQ-9無人偵察機。

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上午7時左右，其中一架俄羅斯戰機撞上MQ-9無人機螺旋槳，導致無人機墜毀。美軍指控俄羅斯行為魯莽，並警告這類挑釁行為可能導致誤判與意外升級。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天被問及此事時表示，雖然俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成飛機墜毀是第一次。這次事件反映俄羅斯行為不專業、不安全，且魯莽。

他並表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經聽取白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）簡報，美國國務院也會向俄羅斯表達對這種「不安全且不專業攔截的關切」。

柯比強調，此事不會阻止美方持續在該區域執行任務，美國會繼續在國際空域航行與運作。（編輯：陳政一）1120315

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