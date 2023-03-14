「對烏援助上限取決於我與普廷會晤情況」 川普發豪語慘遭克宮打臉

克里姆林宮否認普廷（右）目前有會見川普的打算。圖為兩人2017年出席越南峴港舉行的「亞太經合會」（APEC）領袖峰會。（法新社）

2023/03/14 21:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨明日之星、佛州州長迪尚特13日批評拜登總統在未有明確目標下，不應無限期支持烏克蘭。儘管迪尚特斯將批評的對象指向拜登政府，實際上卻被認為是向前總統川普發的挑戰書。川普同日受訪時則強調，對烏克蘭援助的限制，將取決於他與俄國總統普廷的會晤情況。不過克里姆林宮隨即澄清，普廷目前沒有會見川普的計畫。

川普一月間在造勢活動中向支持者聲稱，自己能夠在24小時內促成俄烏達成和平協議。上週，對於拜登政府對烏克蘭的軍事援助支出，川普又提出警告，稱「我們會因為第三次世界大戰而完蛋」；川普還強調：「我要對普廷、對（烏國總統）澤倫斯基說一些他們不想聽的話，然後把他們拉在一塊、完成談判。」

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福斯新聞（Fox News）報導，川普13日被問及，他準備向烏克蘭提供的援助上限問題時回答說，這將「在很大程度上」取決於他與普廷的會晤情況，但強調「歐洲必須出錢」。

川普還認為，烏克蘭衝突符合歐洲的國家戰略利益，而不是美國的國家戰略利益。他還反對支持莫斯科政權更迭，並認為對俄國的制裁無效。

針對川普的最新發言，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）14日告訴記者，普廷總統目前沒有見川普的打算。他說，「到目前為止，還沒有談論這個，也沒有進行實質性討論，在這個問題上沒有任何倡議。」

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