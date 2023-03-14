美菲關係升溫 聯合軍演將動員1萬7600人破紀錄

美菲軍隊2016年4月進行「肩並肩」聯合軍演。（法新社檔案照）

2023/03/14 21:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和菲律賓的「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍事演習，將自下月11日至28日登場，雙方合計將派出多達1萬7600名人員參加，規模為歷年最大，凸顯菲國總統小馬可仕就任後，美菲關係持續升溫，有利共同應對中國在南海愈發恣意妄為的行徑。

《海峽時報》及《路透》14日報導，菲律賓軍方訓練中心負責人及聯合演習發言人洛希科（Michael Logico）表示，這次「肩並肩」演習將在菲國各地軍事基地及鄰近地區舉行，包括距離南海最近的呂宋島中部三描禮士省和西南部巴拉旺島，也將首次在北部的北伊羅戈省登場，當地是小馬可仕家族的大本營，也是距離台灣最近的菲國領土之一。美菲雙邊合計將派出1萬7600人參加，是去年人數的2倍多，光是美軍就有1萬2000人參與。

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這次將是2016年以來最大規模的「肩並肩」聯合演習，且不同以往多在基地內演習，僅陸、空軍參與，此次將首度進行海上實彈演練，重點將是海上及海岸防衛，以及增進海域意識等。在被問及這次演習是否與菲中海上緊張關係惡化有關時，洛希科澄清不是刻意對著中國演習，「我們具備捍衛我們領土的絕對、不可剝奪的權利，我們將在這裡加以練習，以示我們隨時準備好戰鬥。」

值得注意的是，除了美菲兩國參與外，近來與菲國擴大安全合作的澳洲和日本，此次分別將派111名官兵及軍方觀摩人士共襄盛舉，但僅參與規模較小的陸基演習。由於日本與菲國尚未簽署軍隊互訪協定（VFA），所以未能實際派軍隊參與。菲國也正與美、澳、日洽談在南海執行共同海上任務。

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