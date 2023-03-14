血肉磨坊怒運轉！ 烏克蘭宣布：俄軍陣亡破16萬大關

烏軍在巴赫姆特砲轟俄軍陣地。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

2023/03/14 15:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭14日進入第384天，雙方持續在烏東頓巴斯的頓內茨克激戰，俄軍強攻巴赫姆特（Bakhmut）成砲灰。根據烏克蘭統計，俄軍陣亡人數累計已超過16萬大關。僅在過去1天，烏軍就殲滅720名入侵者、10輛戰車、15輛裝甲車和11架敵方無人機。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方臉書發文指出，自俄羅斯去年2月24日入侵3月14日上午9點，俄軍已陣亡約16萬0540人，烏軍摧毀俄軍3484輛戰車、6789輛裝甲車、2519門火砲系統、495輛多管火箭車、260組防空系統、304架軍機、289架直升機、5367輛各式車輛和油罐車、18艘艦艇、2120架無人機、256個特殊設備以及907枚巡弋飛彈。

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巴赫姆特是近幾個月俄烏戰鬥的核心區域，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）宣稱正帶領俄方攻占此地。烏克蘭軍方在13日上午的簡報中表示，「瓦格納攻擊部隊正從數個方向挺進，試圖突破我軍防守陣地，攻向市中心」，「我方守軍在激戰時，造成敵人重大損失」。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也承認，他的部隊試圖奪下市中心時，遭遇頑強抵抗。

烏克蘭宣布，俄軍陣亡破16萬人。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

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