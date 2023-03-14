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    袴田巖案恐冤獄48年！ 全球關最久死刑犯 東京高院批准重審

    現年87歲前拳擊手袴田巖被指控涉嫌犯下入室強盜殺人案，在關押48年後獲釋，現在高院宣布重審。（美聯社）

    現年87歲前拳擊手袴田巖被指控涉嫌犯下入室強盜殺人案，在關押48年後獲釋，現在高院宣布重審。（美聯社）

    2023/03/14 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕金氏世界紀錄認定全球被關最久的死刑犯，現年87歲前拳擊手袴田巖獲得再審機會，這個極可能是冤錯案的世界知名案件，東京高等法院在13日宣布重審此案。

    綜合外媒報導，1966年6月30日，日本靜岡縣清水市發生了一起民宅強盜殺人案件，造成屋主、味噌製造工廠橋本藤雄及其妻、次女和長男一家四口死亡，僅當時未在家的長女倖存，味噌工廠員工、前拳擊手袴田巖被指控犯下此案，當年30歲的他在警方刑求逼供下被迫認罪，檢警也公布證物「五件血衣」，袴田巖遭判處死刑，1980年定讞。

    但在姐姐及民間團體奔走下，多次聲請再審、抗告，直到2014年靜岡地方法院決定再審此案，認為證物「五件血衣」不符合袴田巖身材，血跡DNA鑑定也與其不符，判決無罪釋放，袴田巖被關押48年後獲釋，是全球被關最久的死刑犯。

    2018年東京高等法院推翻地院判決，不過考量到袴田巖年紀以及身心狀況，並未再度收押袴田，案子上訴至最高法院，最高法院於2020年發回高院重審。

    13日東京高等法院批准重新審理，袴田巖的委任律師團步出法院，展開寫著「再審開始」的標語，現在爆出歡呼，長年來持續為弟弟奔走、如今高齡90歲的袴田秀子表示：「我等了57年，這一天終於到來了。我肩上的擔子終於卸下了。」

    90歲袴田秀子長年為弟弟奔走，終於獲得再審機會，她表示：「我等了57年，這一天終於到來了。我肩上的擔子終於卸下了。」（法新社）

    90歲袴田秀子長年為弟弟奔走，終於獲得再審機會，她表示：「我等了57年，這一天終於到來了。我肩上的擔子終於卸下了。」（法新社）

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