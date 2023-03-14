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    拜登證實將與習近平對話 白宮國安顧問：不確定具體日期或時間

    美國總統拜登（見圖）向媒體證實將與中國領導人習近平對話，但不願透露通話日期。（歐新社）

    美國總統拜登（見圖）向媒體證實將與中國領導人習近平對話，但不願透露通話日期。（歐新社）

    2023/03/14 13:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美英澳3國領導人13日於加州聖地牙哥海軍基地聯合發表潛艦領域合作細節後，美國總統拜登被媒體問及是否很快將與中國領導人習近平對話？拜登給予正面回應，但不願透露會談日期，對此白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登預計在立法機構結束年度會議，以及北京政府恢復工作後與中國國家主席習近平通話。

    綜合外媒報導，拜登與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）於加州聖地牙哥海軍基地會晤時，被詢問是否擔心中方將美英澳3國組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）的潛艦協議視為挑釁，他回應「不會」，媒體進一步追問他是否很快將與習近平對話？拜登回覆「是」，但拒絕告知媒體2人具體對談時程。

    蘇利文13日在飛往聖地牙哥的空軍一號上向媒體透露，「我們說過，當全國人民代表大會結束時，就像現在這樣，中國領導層回到北京然後所有新官員就任職位，隨著一組新人擔任重要職位，我們希望拜登總統和習主席進行對話。」此外，蘇利文不願透露北京是否同意進行電話會議。

    蘇利文上週提及，美國希望與中國重新建立定期溝通；拜登預計在立法機構結束年度會議，以及中國人大結束且恢復工作後的某個時機與習近平通話，同時指出雙邊尚未訂下具體日期或時間。

    拜登和習近平最後一次對話是2022年11月在印尼峇里島舉行的20國集團領導人峰會上。此外，蘇利文上週於簡報會上強調，現在的目標是確保美中在各個層面「有盡可能多的形式」進行定期溝通。

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