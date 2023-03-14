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    「中華料理鐵人」陳建一病逝 曾在《鐵人料理》寫下史詩戰績

    日本中華料理名廚陳建一3月11日因病過世，享壽67歲。圖為陳建一2011年來台參加活動。（資料照）

    日本中華料理名廚陳建一3月11日因病過世，享壽67歲。圖為陳建一2011年來台參加活動。（資料照）

    2023/03/14 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕曾出演日本美食競賽節目《鐵人料理》（料理の鉄人）、被譽為「中華料理鐵人」的名廚陳建一因罹患「間質性肺炎」，傳出在3月11日病逝，享壽67歲。

    綜合日媒報導，陳建一1956年出生於日本，其父陳建民是將麻婆豆腐傳入日本的名廚，而陳建一傳承父親手藝，在1990年出任赤坂四川飯店社長。陳建一1993年參加富士電視台《鐵人料理》節目一舉成名，與專精日本料理的道場六三郎、法國料理的坂井宏行並列為三大鐵人。陳建一在6年節目期間出戰92次，寫下67勝22敗3平的佳績，更創下19連勝紀錄，同時也是《鐵人料理》節目史上最長連勝紀錄。

    除了《鐵人料理》，陳建一也在《NHK今日的料理》中擔任料理講師，介紹中華料理，活躍於日本料理界數十年。有鑒於陳建一對料理界的貢獻，日本政府在2013年11月向陳建一頒發「黄綬褒章」。陳建一2015年擔任「四川飯店集團」會長，陳建一同時也是「日本中國料理協會」的會長，為普及四川料理及提攜後進而努力。

    陳建一在數年前被檢查出罹患癌症，當時他接受治療後康復，不幸的是今年再度因為「間質性肺炎」入院，最後不敵病魔逝世，享壽67歲。陳建一逝世後，四川飯店集團也在官網上貼出訃聞，而陳建一的葬禮僅有家屬與近親參加，結束後才公開訃聞，告別式時間則日期未定。

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