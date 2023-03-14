時隔近3年 中國宣布明起恢復外國人赴中簽證審發

中國官方宣布，自3月15日零時起駐外簽證機關恢復對外國人發放各類赴中簽證，迄今近3年後重新恢復入境政策。圖為北京大興國際機場。（路透資料照）

2023/03/14 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中國官方昨宣布，自明天（15日）零時起駐外簽證機關恢復對外國人發放各類赴中簽證，睽違近3年後重新恢復入境政策。

中國駐美大使館13日下午於官網發布《調整外國人來華簽證及入境政策的通知》 ，內容提及為進一步便利中外人員往來，決定自北京時間2023年3月15日零時起，針對外國人赴中國簽證及入境政策調整，包含恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中簽證。

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公告還包括口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證，以及恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽；港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅游團入境廣西桂林免簽政策。此外，中國國家移民管理局今同步發布調整外國人赴華簽證及入境政策公告。

據悉，中國外交部官網於2020年3月26日宣布，暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境管制措施。

被視為習近平親信、甫上任的總理李強13日稱，中國用不到2個月時間達成應對疫情的「平穩過渡」階段，代表中國當局策略和因應措施完全正確。

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