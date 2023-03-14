偷渡沉船72死 義總理竟歡唱難民悲歌陷風暴

義大利總理梅洛尼。（路透檔案照）

2023/03/14 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕義大利上月發生非法移民船海難事件，至少造成72人死亡，震驚國際，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）3月9日在船難地點召開應變會議，如今卻被媒體揭露，會議隔天梅洛尼參加副總理薩爾維尼50歲生日派對，兩人還歡唱移民被發現在死在河裡的歌曲，消息一出旋即讓梅洛尼陷入政治風暴。

上月26日一艘載有近200名偷渡客的船隻從土耳其啟航，不幸觸礁沉沒，罹難人數逐日攀升，當義大利政府忙於善後之際，副總理薩爾維尼生日派對當晚影像日前被媒體報導曝光後，引發軒然大波。

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義媒「晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，生日派對在米蘭郊區一家酒館舉行，總理梅洛尼等政商名流約百人參加，席間，總理和副總理相擁歡唱義大利歌手安德瑞（Fabrizio De Andrè）的「馬里內拉之歌」（La canzone di Marinella）。這首歌的靈感是來自義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）有非法移民被發現在河裡喪生。

船難地點波隆那市的市長雷波爾（Matteo Lepore）對中右派執政黨黨政要員行為相當不以為然，批評梅洛尼不願跟受難者家屬見面致意，竟在派對歡唱與船難相關的歌曲，令人匪疑所思。他說：「對我們所有人來說都是非常痛苦的一天。我們埋了幾口棺材，甚至是一個小女孩的棺材。」

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