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    最孤獨的虎鯨！ 加拿大最後一頭人工飼養虎鯨離世

    加拿大境內最後一頭人工飼養虎鯨基斯卡已經離世。圖為基斯卡今年2月的最後身影。（路透）

    加拿大境內最後一頭人工飼養虎鯨基斯卡已經離世。圖為基斯卡今年2月的最後身影。（路透）

    2023/03/13 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省（Ontario）政府上週五（10日）晚間表示，加拿大境內最後一頭人工飼養虎鯨基斯卡（Kiska）已經離世。

    根據《路透》報導，安大略省檢察長辦公室發言人羅斯（Brent Ross）在一封公開信中表示，知名主題公園MarineLand飼養、名為基斯卡的虎鯨，已於2023年3月9日在MarineLand去世。驗屍工作由該主題公園聘請的專業人士執行。

    羅斯指出，當局的動物福利部門已經抵達現場，確定一切合乎程序。羅斯也補充，自2020年1月以來，MarineLand已經配合政府機關，接受了160次抽檢，過程中動物福利部門已針對法規，進行了最嚴謹的把關工作。

    基斯卡於1979年在冰島周遭海域被捕。MarineLand表示，基斯卡最近數週的健康狀況不佳，「海洋哺乳動物護理團隊和專家，已經竭盡全力照護基斯卡的健康，並將哀悼她的離去」。

    倡導動物權利的加拿大非營利組織「Animal Justice」呼籲，對MarineLand飼養虎鯨的方式展開調查；加拿大善待動物組織（PETA）將基斯卡形容為「世界上最孤獨的虎鯨」，她生下的5隻幼鯨都在7歲前夭折，「悲劇接踵而至，是基斯卡一生的標誌」。

    加拿大法令已將飼養或繁殖鯨目動物，明定為違法行為。但仍允許海洋公園等此前已飼養鯨豚的組織，繼續飼養至其自然死亡。

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