中國國務院總理李強：達成年度GDP目標並不容易

中國新任總理李強對外承認，達成新的年度GDP增長率「並不容易」。（法新社）

2023/03/13 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國新任國務院總理李強今（13日）試圖安撫中國的私營企業，稱創業環境將得到改善、企業將受到平等對待。李強同時對外承認，達成新的年度GDP增長率「並不容易」。

根據《路透》報導，李強上週六（11日）在中國全國人大會議期間，被任命為新任國務院總理。其任務是在歷經3年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）管控措施後，重振世界第二大經濟體，但李強正面臨諸多嚴峻挑戰，包括消費者與私營企業信心不足、出口需求低迷、及中美關係惡化導致的科技發展危機。

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身為前上海市委書記、國家主席習近平的親信，李強今首次在公開記者會中亮相，並表示中國將努力促進就業，發展經濟是創造就業的根本出路。

近年來，網際網路事業、民間教育機構等飛速發展的產業一一遭到中國政府打壓，甚至進行全面監管，無不令私營企業深感不安，重創了中國的投資環境。

全國人大會議開幕時，中國才宣布將GDP增長目標定為5%。這已是近30年來的最低目標，但去年經濟增長僅為3%，李強承認達成目標並不容易，尤其是中國面臨許多困難和挑戰的情況下。

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