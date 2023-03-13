日本今口罩解禁 岸田文雄上任後首次露臉出門

日本首相岸田文雄在口罩令解禁第一天，親自示範「沒戴口罩」踏進官邸。（美聯社）

2023/03/13 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本口罩令今起正式解除，無論室內或室外皆由民眾自行決定是否要使用口罩，首相岸田文雄今也親自示範「沒戴口罩」踏進官邸，日媒報導，這是他自2021年上任後首次露出全臉進出官邸。

綜合日媒報導，岸田文雄表示，戴上口罩或摘下口罩都是個人選擇，不是強制的，「往後自己會在更多場合摘下口罩」。

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岸田文雄自2021年10月上任，《每日新聞》 報導，知情人士透露，岸田文雄連從官邸走到附近的政府機關都會戴上口罩，今天是首次沒有戴口罩進出官邸，連他身邊隨扈、秘書一行人都一起露出全臉。

對此，日本網友說，「首相親自示範有呼籲意涵，加速日本盡快正常化」、「就算說是個人決定，也無法自己決定，這是日本人社會壓力，高層政治人物親自示範是好的」、「首相不過就是作秀」、「既然是個人選擇，首相就不應該推波助瀾」、「若是更有影響力的人來示範，或許影響力會比岸田文雄更強」。

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