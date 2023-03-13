為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本今口罩解禁 岸田文雄上任後首次露臉出門

    日本首相岸田文雄在口罩令解禁第一天，親自示範「沒戴口罩」踏進官邸。（美聯社）

    日本首相岸田文雄在口罩令解禁第一天，親自示範「沒戴口罩」踏進官邸。（美聯社）

    2023/03/13 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕日本口罩令今起正式解除，無論室內或室外皆由民眾自行決定是否要使用口罩，首相岸田文雄今也親自示範「沒戴口罩」踏進官邸，日媒報導，這是他自2021年上任後首次露出全臉進出官邸。

    綜合日媒報導，岸田文雄表示，戴上口罩或摘下口罩都是個人選擇，不是強制的，「往後自己會在更多場合摘下口罩」。

    岸田文雄自2021年10月上任，《每日新聞》 報導，知情人士透露，岸田文雄連從官邸走到附近的政府機關都會戴上口罩，今天是首次沒有戴口罩進出官邸，連他身邊隨扈、秘書一行人都一起露出全臉。

    對此，日本網友說，「首相親自示範有呼籲意涵，加速日本盡快正常化」、「就算說是個人決定，也無法自己決定，這是日本人社會壓力，高層政治人物親自示範是好的」、「首相不過就是作秀」、「既然是個人選擇，首相就不應該推波助瀾」、「若是更有影響力的人來示範，或許影響力會比岸田文雄更強」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本3/13全面解除口罩令！ 是否佩戴依「個人判斷」
    2023/03/12 22:16

    日本3/13全面解除口罩令！ 是否佩戴依「個人判斷」
    日本口罩令將解除 逾4分之1受訪民眾仍會持續配戴
    2023/03/07 14:12

    日本口罩令將解除 逾4分之1受訪民眾仍會持續配戴
    東京都畢業典禮不用戴口罩 小池百合子：希望看到學生臉上笑容
    2023/02/10 09:24

    東京都畢業典禮不用戴口罩 小池百合子：希望看到學生臉上笑容
    校園口罩令3/6起放寬 學生團體籲學校加強溝通、訂明確指標
    2023/02/09 20:33

    校園口罩令3/6起放寬 學生團體籲學校加強溝通、訂明確指標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播