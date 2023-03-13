昔日戰狼發配邊疆！趙立堅廣西邊境「刷油漆」畫面曝光

趙立堅調任中國外交部邊界與海洋事務司副司長，近日他在中越邊境幫界碑補刷油漆的畫面曝光，引發網友嘲諷熱議。（圖擷取自微博）

2023/03/13 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部前發言人、戰狼代表人物趙立堅卸任後，今年初調任中國外交部邊界與海洋事務司副司長，被認為「假平調真貶官」，近日他在中越邊境幫界碑刷補油漆的畫面曝光，引發網友嘲諷熱議。

微博用戶「可愛多趙蜀黍」日前發布一段趙立堅在廣西巡視的影片和照片，稱近期趙立堅在廣西東興市巡視邊海防一線。畫面中趙立堅身穿深色服裝，居眾人中的領導位置，並且獨自入鏡幫界碑刷補油漆。

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對此許多網民留言嘲諷「貶出千里之外？」「祖國需要我去哪裡，我就去那裡絕不含糊！」「很疑惑為什麼這些人能一本正精的胡說八道，還面不改色。謊言說多了，會人格分裂的...」。

趙立堅今年初卸任新聞司副司長、發言人，調任外交部邊界與海洋事務司副司長，專家認為，趙實際上是被降職，可能是受到他妻子的不當言論所影響。趙立堅妻子湯天如曾在微博批評參與白紙革命的民眾，許多網友翻出湯天如在上海封城期間在德國爽玩的一系列照片，逼得湯天如一度關閉微博。在去年12月下旬湯天如則在微博發文表示「買不到退燒藥，感到無助」，被許多網友吐槽。

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