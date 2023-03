譚德塞談武肺溯源「是科學也是道德當務之急」 網怒轟：騙子！

2023/03/13 00:42

〔國際新聞中心/綜合報導〕針對世界衛生組織(WHO)是否已經放棄調查武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情起源的疑慮,世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)11日再次重申,世衛仍致力於查明武肺病毒如何爆發,找出疫情起源是「道德上的當務之急」(a moral imperative),所有假設都不能被忽略。

《路透》報導,這是譚德塞迄今對於世衛對武肺溯源問題的態度,所做的最明確表態。他11日晚間透過推特強調,「了解COVID-19疫情起源,並探究所有假設,仍是科學上的當務之急,以幫助我們預防未來疫情再次爆發,也是道德上的當務之急,這是為了數以百萬計死者及與長新冠(Long Covid)共存的人。」

譚德塞前述推文是為了紀念世衛首次使用「大流行」(pandemic)定位武肺全球疫情的3週年。他在2020年3月11日宣告COVID-19為全球大流行病。

不過,部分網友顯然不領情。有人回應:「老兄,全世界都知道病毒來自實驗室。」「對啊,大家都知道你知道病毒是從哪裡來的。你不要再裝了。」「我相信世衛更有興趣的是製造新的疫情,而不是預防疫情。」還有不少人罵他是「騙子」(liar)、「殺人兇手」(murder[er]),「我們永遠都不會相信你」。

據報導,美國聯邦調查局(FBI)和能源部等機構都認為,武肺疫情最有可能是中國實驗室外洩所致,而在此同時,專家也質疑世衛在中國不願配合下,已擱置探究武肺疫情起源,導致世衛壓力大增。

FBI局長瑞伊(Christopher Wray)證實,認為武肺疫情最有可能是從中國實驗室洩漏病毒所致,而且北京當局不斷阻撓及混淆FBI和美國政府其他部門與外國合作夥伴的病毒溯源調查。

譚德塞分別在上月和本月初聲稱,世衛並未放棄任何調查病毒起源的計畫,並呼籲各國若掌握相關資訊,應與世衛及國際科學界分享。他還說,已致函中國政府尋求合作,同時要求各國不要將此事過度政治化。

Understanding #COVID19’s origins and exploring all hypotheses remains:

-a scientific imperative, to help us prevent future outbreaks

-a moral imperative, for the sake of the millions of people who died and those who live with #LongCOVID