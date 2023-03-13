譚德塞談武肺溯源「是科學也是道德當務之急」 網怒轟：騙子！

世界衛生組織秘書長譚德塞再次重申，世衛仍致力於查明武肺疫情如何爆發，卻遭網友狠批。（路透）

2023/03/13 00:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對世界衛生組織（WHO）是否已經放棄調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源的疑慮，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11日再次重申，世衛仍致力於查明武肺病毒如何爆發，找出疫情起源是「道德上的當務之急」（a moral imperative），所有假設都不能被忽略。

《路透》報導，這是譚德塞迄今對於世衛對武肺溯源問題的態度，所做的最明確表態。他11日晚間透過推特強調，「了解COVID-19疫情起源，並探究所有假設，仍是科學上的當務之急，以幫助我們預防未來疫情再次爆發，也是道德上的當務之急，這是為了數以百萬計死者及與長新冠（Long Covid）共存的人。」

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譚德塞前述推文是為了紀念世衛首次使用「大流行」（pandemic）定位武肺全球疫情的3週年。他在2020年3月11日宣告COVID-19為全球大流行病。

不過，部分網友顯然不領情。有人回應：「老兄，全世界都知道病毒來自實驗室。」「對啊，大家都知道你知道病毒是從哪裡來的。你不要再裝了。」「我相信世衛更有興趣的是製造新的疫情，而不是預防疫情。」還有不少人罵他是「騙子」（liar）、「殺人兇手」（murder[er]），「我們永遠都不會相信你」。

據報導，美國聯邦調查局（FBI）和能源部等機構都認為，武肺疫情最有可能是中國實驗室外洩所致，而在此同時，專家也質疑世衛在中國不願配合下，已擱置探究武肺疫情起源，導致世衛壓力大增。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）證實，認為武肺疫情最有可能是從中國實驗室洩漏病毒所致，而且北京當局不斷阻撓及混淆FBI和美國政府其他部門與外國合作夥伴的病毒溯源調查。

譚德塞分別在上月和本月初聲稱，世衛並未放棄任何調查病毒起源的計畫，並呼籲各國若掌握相關資訊，應與世衛及國際科學界分享。他還說，已致函中國政府尋求合作，同時要求各國不要將此事過度政治化。

Understanding #COVID19’s origins and exploring all hypotheses remains:

-a scientific imperative, to help us prevent future outbreaks

-a moral imperative, for the sake of the millions of people who died and those who live with #LongCOVID — Tedros Adhanom Ghebreyesus （@DrTedros） March 11, 2023

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