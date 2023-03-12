消防員值班夜突接獲自家火警報案 妻小4人全喪命

芝加哥一名消防員在7日值夜班時接獲一起火警報案，沒想到竟是自己家！當他趕到火場時，妻子和3名孩子卻因早已吸入大量濃煙而陷入昏迷，而全家人在送醫搶救後，仍不治身亡。（擷取自FOX NEWS）

2023/03/12 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕芝加哥一名消防員在7日值夜班時接獲一起火警報案，沒想到竟是自己家！當他趕到火場時，妻子和3名孩子卻因早已吸入大量濃煙而陷入昏迷，而全家人在送醫搶救後，分別在接續的4天內相繼離世。

綜合外媒報導，美國伊利諾州芝加哥市的一間消防局在7日晚間接獲一起火警報案，而在隊上執勤的消防員斯圖爾特（Walter Stewart）雖一開始並未被指派出勤此救災，不過斯圖爾特在不久之後即發現火警地址竟是自己家，於是消防隊長趕緊開車載他回家。

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抵達現場時，雖然36歲的妻子、3名9歲、7歲和2歲的孩子都被救出，不過卻因早已吸入大量濃煙而陷入昏迷。芝加哥消防部門發言人賴瑞（Larry Langford）表示，斯圖爾特在現場替妻子進行CPR，不過，妻子在9日晚間仍不幸身亡，7歲兒子、9歲女兒和2歲兒子也相繼於8日、10日、11日去世，甚至連家中寵物也在這場惡火中被奪去性命。

賴瑞表示，斯圖爾特現在宛如處在「人間地獄」，而芝加哥非營利組織Ignite the Spirit在得知斯圖爾特一夕間失去全家人後，立刻為他發起募款，協助他度過最艱難的時刻。警方表示，斯圖爾特家中有裝置住警器，不過目前尚未清楚起火原因，正積極進行調查中。

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