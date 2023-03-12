美韓明起舉行11天大規模軍演 北韓暗示將採「重大實踐措施」

美韓將於13日至23日舉行大規模聯演，北韓暗示將祭出反制。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

2023/03/12 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方今（12日）透露，明天（13日）開始將與美國舉行為期11天的軍事演習。消息一出，北韓便發出訊號示警，將針對美韓聯演祭出反制措施。

根據《韓聯社》報導，美韓將於本月13日至23日舉行代號為「自由護盾」的大規模聯合演習，面對北韓威脅、烏俄戰爭持續等國際安全局勢變化，該演習將加強兩國聯防態勢、美韓同盟應對能力和對北韓威懾力。

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韓軍方透露，此次演習將包括多場野外機動訓練、登陸演習、特戰演習等20多項操演。此外，美韓軍方也正就美國尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）從印太地區駛入釜山作戰基地並參加聯演進行協調。

北韓官媒《朝中社》12日指出，面對美韓多次聯合軍演，國家領導人金正恩召開勞動黨中央軍事委員會第5次擴大會議，稱美國和南韓的「挑釁」導致局勢走向「嚴重危險邊緣」，為此北韓將採取一系列「重大實踐措施」。

《韓聯社》表示，《朝中社》並未說明所謂「重大實踐措施」內容，但按照美韓「自由護盾」聯演各項目的強度，北韓在這期間可能進行武力示威，包括發射飛彈、火箭、砲彈等武器，或動員海陸空三軍也實施野外機動訓練。

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