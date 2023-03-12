為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美韓明起舉行11天大規模軍演 北韓暗示將採「重大實踐措施」

    美韓將於13日至23日舉行大規模聯演，北韓暗示將祭出反制。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

    美韓將於13日至23日舉行大規模聯演，北韓暗示將祭出反制。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

    2023/03/12 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方今（12日）透露，明天（13日）開始將與美國舉行為期11天的軍事演習。消息一出，北韓便發出訊號示警，將針對美韓聯演祭出反制措施。

    根據《韓聯社》報導，美韓將於本月13日至23日舉行代號為「自由護盾」的大規模聯合演習，面對北韓威脅、烏俄戰爭持續等國際安全局勢變化，該演習將加強兩國聯防態勢、美韓同盟應對能力和對北韓威懾力。

    韓軍方透露，此次演習將包括多場野外機動訓練、登陸演習、特戰演習等20多項操演。此外，美韓軍方也正就美國尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）從印太地區駛入釜山作戰基地並參加聯演進行協調。

    北韓官媒《朝中社》12日指出，面對美韓多次聯合軍演，國家領導人金正恩召開勞動黨中央軍事委員會第5次擴大會議，稱美國和南韓的「挑釁」導致局勢走向「嚴重危險邊緣」，為此北韓將採取一系列「重大實踐措施」。

    《韓聯社》表示，《朝中社》並未說明所謂「重大實踐措施」內容，但按照美韓「自由護盾」聯演各項目的強度，北韓在這期間可能進行武力示威，包括發射飛彈、火箭、砲彈等武器，或動員海陸空三軍也實施野外機動訓練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑不滿美韓軍演 南韓：北韓晚間試射短程彈道飛彈
    2023/03/09 20:05

    疑不滿美韓軍演 南韓：北韓晚間試射短程彈道飛彈
    北韓今晨又射彈 金與正嗆把太平洋變自家靶場
    2023/02/20 08:55

    北韓今晨又射彈 金與正嗆把太平洋變自家靶場
    回應北韓射彈挑釁 美「最強轟炸機」韓半島上空軍演
    2023/02/20 05:59

    回應北韓射彈挑釁 美「最強轟炸機」韓半島上空軍演
    北韓證實發射洲際彈道飛彈 估射程可涵蓋美國全境
    2023/02/19 10:57

    北韓證實發射洲際彈道飛彈 估射程可涵蓋美國全境
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播