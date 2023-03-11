幫俄羅斯改名連署達陣 俄前總統回嗆：改稱烏國「豬的班德拉帝國」

俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（法新社檔案照）

2023/03/11 23:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基10日回應一項將俄羅斯國名改稱「莫斯科」的網路請願，指示仔細研究。對此，烏俄戰爭以來頻頻有強硬談話的俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）回嗆，要把烏克蘭改稱「豬的班德拉帝國（Schweinisch Bandera-Reich）」。

梅德維傑夫11日在社群媒體發文，回嗆烏國這項網路請願，指澤倫斯基是「基輔的納粹頭」，警告若烏國將俄國國名改名，俄國會以牙還牙，「我們會有什麼回應？也把烏克蘭改名，但是不是『烏克蘭人國（Ukroland）』，當然也不會是『小俄羅斯（Malorossiya）』，「就叫『豬的班德拉帝國』」。

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他指的是烏克蘭歷史上的爭議人物班德拉（Stepan Bandera）。班德拉是烏克蘭民族主義運動領導者，曾在二次世界大戰期間與納粹德國合作。俄羅斯多次指控烏克蘭境內有新納粹分子活動，去年入侵烏國的其中一個理由，就是要將烏國「去納粹化」。

去年11月在烏克蘭總統府網站，網路請願區發起的請願活動，認為應該用俄羅斯的歷史名稱，改稱該國為「莫斯科」，正式名為「莫斯科聯邦」，因為「俄羅斯」之名讓俄方有理由進一步侵蝕「基輔羅斯」的歷史，呼籲將俄國改名，「拿回烏克蘭人的身分和歷史」。

這份請願連署人數在3月10日成功突破2萬5000人門檻，總統澤倫斯基須回應。澤倫斯基回應說，此事涉及國際法、歷史和文化脈絡等複雜層面，需要仔細研究，他已經指示總理什米加爾「徹底處理」。

俄羅斯前總統梅德維傑夫推文：

https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1634503400699097088?s=20

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