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    AT-3遠房親戚？伊朗國造「亞辛」高教機出廠

    伊朗自製的「亞辛」（Yasin）高級教練機首架原型機出廠，其外形與設計酷似我國空軍的AT-3高級教練機。 （圖擷取自推特）

    伊朗自製的「亞辛」（Yasin）高級教練機首架原型機出廠，其外形與設計酷似我國空軍的AT-3高級教練機。 （圖擷取自推特）

    2023/03/11 21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗長期受制裁影響，難以發展軍事，但該國仍堅持「國機國造」。今（11）日伊朗自製的「亞辛」（Yasin）高級教練機首架原型機出廠。不過其外形與設計酷似我國空軍的AT-3高級教練機，也引發關注。

    伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）今日報導，伊朗國防部長阿什蒂亞尼（Mohammad Reza Gharaei Ashtiani）參加亞辛高教機的生產線揭幕儀式。據了解，亞辛高教機機身長約12公尺、最大速度可達0.8馬赫，起飛重量為5.5噸。

    阿什蒂亞尼指出，過去針對空軍飛行員的訓練都是在伊朗境外進行。由於西方制裁因素，伊朗飛行員已無法在國外接受訓練，但隨著亞辛高教機投入使用，這將有助於培訓飛行員訓練，使其能更快學會駕駛戰機。

    從釋出的照片可見，亞辛高教機不論是在外形設計和氣動佈局上，都類似於我國空軍的AT-3高級教練機。AT-3為我國漢翔航空工業研製的一款高級教練機，目前空軍已由「勇鷹」高教機逐步汰換AT-3。

    我國空軍的AT-3高級教練機。（資料照）

    我國空軍的AT-3高級教練機。（資料照）

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