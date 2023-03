AT-3遠房親戚？伊朗國造「亞辛」高教機出廠

2023/03/11 21:30

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗長期受制裁影響,難以發展軍事,但該國仍堅持「國機國造」。今(11)日伊朗自製的「亞辛」(Yasin)高級教練機首架原型機出廠。不過其外形與設計酷似我國空軍的AT-3高級教練機,也引發關注。

伊朗邁赫爾通訊社(Mehr News Agency)今日報導,伊朗國防部長阿什蒂亞尼(Mohammad Reza Gharaei Ashtiani)參加亞辛高教機的生產線揭幕儀式。據了解,亞辛高教機機身長約12公尺、最大速度可達0.8馬赫,起飛重量為5.5噸。

阿什蒂亞尼指出,過去針對空軍飛行員的訓練都是在伊朗境外進行。由於西方制裁因素,伊朗飛行員已無法在國外接受訓練,但隨著亞辛高教機投入使用,這將有助於培訓飛行員訓練,使其能更快學會駕駛戰機。

從釋出的照片可見,亞辛高教機不論是在外形設計和氣動佈局上,都類似於我國空軍的AT-3高級教練機。AT-3為我國漢翔航空工業研製的一款高級教練機,目前空軍已由「勇鷹」高教機逐步汰換AT-3。

Iran unveils 2nd Prototype indigenous Trainer jet HESA Yasin 6.6 MTOW in a ceremony attended by defense minister in Mehrabad airport.

Similar to A-4 , much better than 1st protoype Oct19.

Assembly line, Weather radar, Ejection seat, J85 copy engine OWJ.https://t.co/SrevSXrr7J pic.twitter.com/PjsTIbsgHG