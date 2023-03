暴雨來襲！澳洲昆士蘭出現破紀錄水患 部分地區慘遭淹沒

2023/03/11 20:01

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲昆士蘭(Queensland)西北部地區在周六(11日)遭到暴雨引發的破紀錄洪水侵襲,當地緊急部門已將居民疏散至地勢較高的地方,政府當局也對當地大部分區域發布洪水警報。

據《路透》報導指出,警方今日表示,自本周暴雨開始後引發水患至今,已成功疏散53名居住在距離昆士蘭州第一大城布里斯本(Brisbane)西北約2115公里處小鎮Burketown的居民,目前仍有大約100位居民留在鎮上,由於該國的氣象相關單位預測該地河流水位將在周日達到最高點,因此警方敦促當地居民須在今日全數疏散完畢。

澳洲氣象局先前表示,此次降雨量在周四和周五達到293毫米後,Burketown的洪水水位已超過2011年3月創下的6.87公尺記錄。

澳洲政府在今日已對昆士蘭州的部分地區發布洪水警報,另外也對海灣地區發布強風、強降雨和潛在曓洪警示。

Police have released vision of flooding in Burketown today.



All remaining residents are being urged to leave.



For up-to-date information, visit: https://t.co/5XobASxKXh pic.twitter.com/nEsSQ0s766