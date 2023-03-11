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    暴雨來襲！澳洲昆士蘭出現破紀錄水患 部分地區慘遭淹沒

    澳洲昆士蘭（Queensland）西北部地區在周六（11日）遭到破紀錄暴雨引發的洪水侵襲，當地緊急部門已將居民疏散至地勢較高的地方。（法新社）

    澳洲昆士蘭（Queensland）西北部地區在周六（11日）遭到破紀錄暴雨引發的洪水侵襲，當地緊急部門已將居民疏散至地勢較高的地方。（法新社）

    2023/03/11 20:01

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭（Queensland）西北部地區在周六（11日）遭到暴雨引發的破紀錄洪水侵襲，當地緊急部門已將居民疏散至地勢較高的地方，政府當局也對當地大部分區域發布洪水警報。

    據《路透》報導指出，警方今日表示，自本周暴雨開始後引發水患至今，已成功疏散53名居住在距離昆士蘭州第一大城布里斯本（Brisbane）西北約2115公里處小鎮Burketown的居民，目前仍有大約100位居民留在鎮上，由於該國的氣象相關單位預測該地河流水位將在周日達到最高點，因此警方敦促當地居民須在今日全數疏散完畢。

    澳洲氣象局先前表示，此次降雨量在周四和周五達到293毫米後，Burketown的洪水水位已超過2011年3月創下的6.87公尺記錄。

    澳洲政府在今日已對昆士蘭州的部分地區發布洪水警報，另外也對海灣地區發布強風、強降雨和潛在曓洪警示。

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