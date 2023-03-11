為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    技術官僚理政時代落幕 「習家軍」李強當選新任中國國務院總理

    中國第14屆全國人大今舉行第四次全體會議，今上午歷經中國國家主席、中央軍委主席習近平（圖右）提名、以及2個小時投票後，由現任中共中央政治局常委李強（圖左）當選國務院總理。（路透）

    中國第14屆全國人大今舉行第四次全體會議，今上午歷經中國國家主席、中央軍委主席習近平（圖右）提名、以及2個小時投票後，由現任中共中央政治局常委李強（圖左）當選國務院總理。（路透）

    2023/03/11 12:16

    首次上稿：11:27
    更新時間：12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人大今舉行第四次全體會議，今上午歷經2個小時投票後，由現任中共中央政治局常委李強當選國務院總理，這也象徵技術官僚理政時代落幕。據悉，在實際出席2947人中，李強獲得2936票贊成，並有反對3票、棄權8票。

    中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，今上午9點宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平的提名信，習近平提名李強為國務院總理人選。

    據最新消息，歷經2個小時投票後，曾任上海市委書記的李強當選第8任國務院總理，將接棒李克強掌管國務院。在實際出席2947人中，李強獲得2936票贊成、反對3票、棄權8票。

    除了李強外，張又俠和何衛東也經投票表決，成為中央軍委副主席。另外劉金國當選為國家監察委員會主任，張軍當選為最高人民法院院長，應勇當選為最高人民檢察院檢察長。

    1959年出生的李強是浙江人，中共中央黨校研究生學歷，香港理工大學工商管理碩士。最早是從浙江的基層幹部做起，在習近平出任浙江省委書記數年期間，李強擔任省委秘書長，兩人曾共事多年。

    2013年以來李強陸續擔任過浙江省省長、中共江蘇省委書記、中共上海市委書記等職務。去年6月時上海疫情一度緩和，時任上海市委書記的李強，也宣布上海實現社會面動態清零，強調中央決策部署正確，貫徹習近平意志的作法也讓他遭外界詬病，但並未阻擋他晉升到中央，在去年中共20大中李強成為政治局常委（排名第二）後，就一直是國務院總理的熱門人選。

    由於李強主政過的省份都是「經濟大省」，因此有部分人士期待李強出任總理之後能將地方的經驗用於中央，不過比起前面四任總理，李強雖有更多基層經歷，政商交涉經驗豐富，卻非技術官僚出身。李強沒有擔任副總理經驗，也讓他被質疑能力不足，無法主理國政，如今他成為新任國務院總理，也象徵中國技術官僚理政時代落幕，中共高層僅剩下「習家班」人物。

    此外，近年來習近平透過全面深化改革委員會，全國依法治國委員會，中央財經委員會，以及中央審計委員會和中央網絡安全和信息委員會等幾大機構，把江朱及胡溫時代均屬於國務院總理的權限範圍全部「收歸黨有」，外界認為李克強的經濟大權被奪走，淪為弱勢總理，甚至認為先前的「習李體制」只有短暫存在過。

    如今作為習親信的李強雖接任國務院總理，但預估國務院總理的地位將大不如前，過去「胡溫體制」、「江朱體制」等集體領導模式，將轉為走向「習核心」化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平提名李強為國務院總理 張又俠、何衛東為軍委副主席
    2023/03/11 09:58

    習近平提名李強為國務院總理 張又俠、何衛東為軍委副主席
    兩會開幕前先統戰 中共全國政協：打造兩岸民間交流交往新平台
    2023/03/03 21:12

    兩會開幕前先統戰 中共全國政協：打造兩岸民間交流交往新平台

    「這」比南科更宜居！內行人曝2優點
    李克強出席中國全國人大演完結篇 李強將登台媒體見面處女秀
    2023/02/27 20:05

    李克強出席中國全國人大演完結篇 李強將登台媒體見面處女秀
    李克強稱「兩岸一家人」 陸委會批：自欺欺人
    2022/03/11 19:32

    李克強稱「兩岸一家人」 陸委會批：自欺欺人
    解決台灣問題成進行式 陸委會：凸顯中共獨斷霸道
    2022/03/10 17:39

    解決台灣問題成進行式 陸委會：凸顯中共獨斷霸道
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播