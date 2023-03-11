技術官僚理政時代落幕 「習家軍」李強當選新任中國國務院總理

中國第14屆全國人大今舉行第四次全體會議，今上午歷經中國國家主席、中央軍委主席習近平（圖右）提名、以及2個小時投票後，由現任中共中央政治局常委李強（圖左）當選國務院總理。（路透）

2023/03/11 12:16

首次上稿：11:27

更新時間：12:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人大今舉行第四次全體會議，今上午歷經2個小時投票後，由現任中共中央政治局常委李強當選國務院總理，這也象徵技術官僚理政時代落幕。據悉，在實際出席2947人中，李強獲得2936票贊成，並有反對3票、棄權8票。

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中國第14屆全國人大一次會議今（11）日上午舉行第4次全體會議，今上午9點宣讀中國國家主席、中央軍委主席習近平的提名信，習近平提名李強為國務院總理人選。

據最新消息，歷經2個小時投票後，曾任上海市委書記的李強當選第8任國務院總理，將接棒李克強掌管國務院。在實際出席2947人中，李強獲得2936票贊成、反對3票、棄權8票。

除了李強外，張又俠和何衛東也經投票表決，成為中央軍委副主席。另外劉金國當選為國家監察委員會主任，張軍當選為最高人民法院院長，應勇當選為最高人民檢察院檢察長。

1959年出生的李強是浙江人，中共中央黨校研究生學歷，香港理工大學工商管理碩士。最早是從浙江的基層幹部做起，在習近平出任浙江省委書記數年期間，李強擔任省委秘書長，兩人曾共事多年。

2013年以來李強陸續擔任過浙江省省長、中共江蘇省委書記、中共上海市委書記等職務。去年6月時上海疫情一度緩和，時任上海市委書記的李強，也宣布上海實現社會面動態清零，強調中央決策部署正確，貫徹習近平意志的作法也讓他遭外界詬病，但並未阻擋他晉升到中央，在去年中共20大中李強成為政治局常委（排名第二）後，就一直是國務院總理的熱門人選。

由於李強主政過的省份都是「經濟大省」，因此有部分人士期待李強出任總理之後能將地方的經驗用於中央，不過比起前面四任總理，李強雖有更多基層經歷，政商交涉經驗豐富，卻非技術官僚出身。李強沒有擔任副總理經驗，也讓他被質疑能力不足，無法主理國政，如今他成為新任國務院總理，也象徵中國技術官僚理政時代落幕，中共高層僅剩下「習家班」人物。

此外，近年來習近平透過全面深化改革委員會，全國依法治國委員會，中央財經委員會，以及中央審計委員會和中央網絡安全和信息委員會等幾大機構，把江朱及胡溫時代均屬於國務院總理的權限範圍全部「收歸黨有」，外界認為李克強的經濟大權被奪走，淪為弱勢總理，甚至認為先前的「習李體制」只有短暫存在過。

如今作為習親信的李強雖接任國務院總理，但預估國務院總理的地位將大不如前，過去「胡溫體制」、「江朱體制」等集體領導模式，將轉為走向「習核心」化。

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