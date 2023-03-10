新加坡非洲豬瘟延燒！再添17例野豬確診 累計18起病例

新加坡新增17例野豬確診非洲豬瘟。野豬示意圖。（路透檔案照）

2023/03/10 23:00

〔中央社〕新加坡2月初出現首起非洲豬瘟病例，隨後又新增17起野豬確診案例，星媒報導，這18起案例包括在15具野豬屍體發現非洲豬瘟病毒，其他3起是在被捕的野豬身上發現病毒。

新加坡亞洲新聞台（CNA）今天報導，根據世界動物衛生組織（WOAH）2月底發布的最新報告，新加坡目前有18起非洲豬瘟病例。

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世界動物衛生組織指出，在新加坡多處樹林及自然公園的野豬身上發現非洲豬瘟病毒，但情況還算穩定。這18起案例中，有15例是在野豬屍體發現病毒，另外3例是在被捕的野豬身上發現。

據報導，新加坡國家公園管理局發言人回覆詢問時表示，這些病毒樣本大多在新加坡北部發現，該局正在探究新加坡野豬身上發現非洲豬瘟病毒的原因。

國家公園管理局指出，非洲豬瘟主要在豬群間傳播，並不會影響人類。目前沒有對抗非洲豬瘟病毒的疫苗或治療方法，發病野豬將實施安樂死，屍體也會被處理。

新加坡2月初發現一具野豬屍體確診非洲豬瘟，國家公園管理局當時表示，這是星國首次出現非洲豬瘟確診病例。

國家公園管理局指出，新加坡目前沒有養豬場，但在自然保護區、公園等地可以看到當地原生野豬。

因應新加坡出現非洲豬瘟疫情，台灣非洲豬瘟中央災害應變中心2月宣布，即日起自新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品到台灣將面臨重罰。

應變中心提醒民眾，台、星往來頻繁，切勿違規攜帶或以快遞、郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品到台灣。若違規攜帶豬肉製品到台灣，初犯將罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元；外國人若無法當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返。

另外，若從新加坡郵寄豬肉產品到台灣，輸入人也將遭罰鍰20萬元，累犯將裁處100萬元。

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