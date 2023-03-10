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    才7歲！印度女孩獲金氏紀錄認證「最年輕瑜伽女教練」

    印度女孩Praanvi Gupta獲得金氏世界紀錄「最年輕瑜伽女教練」，年僅7歲165天。（取自YouTube）

    印度女孩Praanvi Gupta獲得金氏世界紀錄「最年輕瑜伽女教練」，年僅7歲165天。（取自YouTube）

    2023/03/10 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕印度女孩Praanvi Gupta獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證「最年輕瑜伽女教練」，年僅7歲又165天，她甚至比最年輕男瑜伽教練，同樣來自印度的Reyansh Surani更年輕，他於2021年7月獲認證時為9歲220天。

    綜合媒體報導，Praanvi Gupta跟瑜伽緣分從3歲半開始，她當時會觀察她媽媽練瑜伽，看了幾個月就會在旁模仿各種姿勢，長大後還會自主深入學習。而在她7歲時，她利用學校放假期間參加學校的瑜伽課，並藉由老師指導，不僅察覺自己對瑜伽的熱愛，也渴望把這份心意傳給更多人。

    報導指出，後來Praanvi Gupta聽從她瑜伽老師的建議，參加瑜伽教練培訓計畫，並在成功完成多達200小時訓練課程後，被瑜伽聯盟（Yoga Alliance）批准認證為正式瑜伽教練。

    Praanvi Gupta說，「這段旅程並不容易，畢竟還有學校課業要兼顧，不過我真的很感謝我的爸媽跟老師，沒有他們支持，我無法通過瑜伽教練資格測驗。」現在她除了創立個人YouTube頻道來分享她對瑜伽的認識外，她也打算開設簡易瑜伽課程，特別是給年紀相仿的小孩。

    Praanvi Gupta續指，「瑜伽對兒童和成人都有益，有助於提高注意力，又能夠擁有更健康快樂的生活。」她也建議所有人「勇敢做夢，相信自己！」

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