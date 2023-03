才7歲！印度女孩獲金氏紀錄認證「最年輕瑜伽女教練」

2023/03/10 20:32

〔即時新聞/綜合報導〕印度女孩Praanvi Gupta獲得金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證「最年輕瑜伽女教練」,年僅7歲又165天,她甚至比最年輕男瑜伽教練,同樣來自印度的Reyansh Surani更年輕,他於2021年7月獲認證時為9歲220天。

綜合媒體報導,Praanvi Gupta跟瑜伽緣分從3歲半開始,她當時會觀察她媽媽練瑜伽,看了幾個月就會在旁模仿各種姿勢,長大後還會自主深入學習。而在她7歲時,她利用學校放假期間參加學校的瑜伽課,並藉由老師指導,不僅察覺自己對瑜伽的熱愛,也渴望把這份心意傳給更多人。

報導指出,後來Praanvi Gupta聽從她瑜伽老師的建議,參加瑜伽教練培訓計畫,並在成功完成多達200小時訓練課程後,被瑜伽聯盟(Yoga Alliance)批准認證為正式瑜伽教練。

Praanvi Gupta說,「這段旅程並不容易,畢竟還有學校課業要兼顧,不過我真的很感謝我的爸媽跟老師,沒有他們支持,我無法通過瑜伽教練資格測驗。」現在她除了創立個人YouTube頻道來分享她對瑜伽的認識外,她也打算開設簡易瑜伽課程,特別是給年紀相仿的小孩。

Praanvi Gupta續指,「瑜伽對兒童和成人都有益,有助於提高注意力,又能夠擁有更健康快樂的生活。」她也建議所有人「勇敢做夢,相信自己!」

