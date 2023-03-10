安全至上 日本重啟核電廠安全費用超過1兆元新台幣

近日有日媒報導，日本11家電力公司用於重啟核電廠的安全保障費用總計超過6.089萬億日元（約1兆元新台幣）。圖為福島核電廠。（歐新社）

2023/03/10 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本上個底通過延長核電廠服役年限的修正草案，近日則有日媒報導，日本11家電力公司用於重啟核電廠的安全保障費用總計超過6.089萬億日元（約1兆元新台幣），有些核電廠的安保費用甚至高於本身的建設費。

日媒《共同社》今（10）日報導，截至今年1月為止，日本11家電力公司針對重啟核電機組的安保費用總計超過6.089萬億日元。其中數家公司對應恐攻的「特定重大事故等處理設施」（簡稱特重設施）費用並未列入其中。

請繼續往下閱讀...

在311大地震將滿12年，且日本政府修改核電廠使用的政策下，有的核電廠安保費甚至超過原先的建設費用。例如位於宮城縣的女川核電廠2號機組，其安保費與特重設施費總計為7100億日元（約1519億元新台幣），是其建設費3000億日元（約641億元新台幣）的2倍以上。

311大地震後，日本針對核電廠的規範設下了新的安全標準，要求各電力公司須加強應對地震和海嘯，並做好嚴重事故的對策方案。而為了通過規範與審查，各家電力公司的追加施工和特重設施費使得總體的安保費用大幅上升。

而日本上月底通過延長核電廠服役年限超過60年的修正草案，其中在核電廠服役期限上，從原本40年為期限，可延長一次最多20年，最久達60年的規定，改為扣掉檢查、停運時間，變成服役超過60年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法