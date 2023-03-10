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    密克羅尼西亞總統控中國賄賂、騷擾官員 中外交部：抹黑

    密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（見圖）指控中國發起政治戰，騷擾並行賄密克羅尼西亞官員。（路透資料照）

    密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（見圖）指控中國發起政治戰，騷擾並行賄密克羅尼西亞官員。（路透資料照）

    2023/03/10 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕據《外交家》（The Diplomat）報導，密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會，指控中國發起「政治戰」，對密國官員行賄與騷擾，建議轉與台灣建交。中國外交部對此表示，這些說詞皆為帕努埃洛的「誹謗與指控」，中國不接受這些說法。

    《法新社》報導，帕努埃洛在信件中指出，「我們被賄賂成為共犯，被賄賂以保持沉默。這是個很沉重的詞彙，但無論如何它卻是個準確的描述。」

    帕努埃洛說：「當一位民選官員在參加中華人民共和國大使館的餐敘，或是就職典禮之後，收到一封裝滿現金的信封，你還會怎麼形容這件事？」

    帕努埃洛並描述，他去年7月到斐濟參加會議時，遭到2名男子跟蹤，他後來驚覺，這2人都是中國大使館的人，其中1位甚至是中國的情報官員；另外一樁例子則是中國使館為了說服密國批准中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，對他發起「奪命連環CALL」攻勢，令他不堪其擾，只能變更電話號碼。

    面對這些指控，中國外交部發言人毛寧本日在例行記者會上表示：「......其中對中國的抹黑與指責不符合事實，中方絕對不接受。」

    毛寧補充說：「中方始終願意在一個中國原則的基礎上，堅持相互尊重、平等互利的原則，推進與密克羅尼西亞的友好合作。」

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