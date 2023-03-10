軍情動態》準備說再見 美國A-10攻擊機將在2029年前全數退役

雖然有A-10攻擊機近年經過升級，但已確定2029年前會全數退役。（圖片擷取自美國空軍）

2023/03/10 15:52

〔記者吳哲宇／台北報導〕在波灣戰爭大顯身手的A-10「疣豬」攻擊機預計從今年開始分批退役，美國空軍並計畫在2029年前，讓現有A-10攻擊機全數退役。

根據軍聞網站「Defense News」報導，美國空軍參謀長布朗（CQ Brown）7日在科羅拉多州奧羅拉市美國空軍和太空部隊協會（AFA）戰爭研討會上表示，今年將有首批21架A-10攻擊機退役，使庫存從281架減少到260架。這批飛機來自印第安納州韋恩堡的空軍國民警衛隊中隊，其中隊將會用退一補一方式換裝F-16戰機。

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布朗補充，在未來戰爭中，空軍需要更多的多用途飛機，而A-10的用途太過侷限。同時，A-10雖然在過去二十年中因其在伊拉克和阿富汗的近距離空中支援任務而廣為人知和喜愛，但這種低空飛行的飛機，無法在與一個擁有現代防空系統的國家戰爭中生存，特別是中國。

A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機，美軍暱稱疣豬（Warthog），是費爾柴德（Fairchild Aircraft）公司於1972年研發，1977年開始服役，專職近接空中支援（CAS）任務的攻擊機。

A-10長16.26公尺、翼展17.53公尺、高4.47公尺、搭載兩具奇異公司開發的TF34-GE-100A渦輪扇發動機，最高航速約706公里，作戰半徑400公里，主要搭載武器為機鼻下一門30公釐GAU-8/A機砲，以及地獄火飛彈、各式炸彈和火箭彈等。由於A-10設計背景，是為了對付龐大的蘇聯裝甲部隊，因此冷戰結束後，這款專職對地的攻擊機定位便顯得尷尬，直到1991年波斯灣戰爭時才又大顯身手。

反恐戰爭開打後，敵人是幾乎沒有裝甲部隊的游擊隊和恐怖分子，空軍寧可使用滯空時間更長的B-1和B-52轟炸機執行空中火力支援，因此A-10地位逐漸下降，空軍多次說服國會退役此款飛機，但國會許多前陸軍或從陸戰隊退役的議員，都了解A-10對地面部隊的重要性，皆予否決，直到2023年國防預算獲得通過。

美國非營利組織「政府監督計畫」還曾發表報告指出，過去14年來，空軍試圖用各種方式，包括故意拖延或不執行維修和零件合約等，試圖讓服役近45年的A-10「疣豬」攻擊機無法執行任務，再以老舊和低妥善率為由說服國會退役飛機。

有173架A-10攻擊機才在2019年完成機翼更新。（路透）

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