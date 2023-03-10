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    金正恩帶女兒參觀演習「6彈齊發」 假想擊中南韓軍用機場

    金正恩昨（9）帶著女兒金朱愛前往視察西部戰線炮兵。（歐新社）

    金正恩昨（9）帶著女兒金朱愛前往視察西部戰線炮兵。（歐新社）

    2023/03/10 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期多次帶女兒金朱愛（音）公開露面，外界推測可能正為她接班鋪路，北韓官媒今發布數張照片，金正恩昨（9）帶著女兒前往視察西部戰線炮兵，並觀摩飛彈發射演習，據稱這場演習目的為訓練打擊能力，並以南韓西海空軍機場為主要假想目標。

    根據《韓聯社》報導，援引自北韓官媒「朝中社」今日發布的照片可見，金正恩9日帶著金朱愛前往在西部前線，負責南韓作戰機場部隊「第8火力突擊連」的訓練，並觀賞火力打擊演習；據北韓公開照片可見，現場至少有6輛運輸起豎發射車（TEL）進行試射，1台車可以裝載4枚飛彈，推測當日至少試射6枚以上的短程彈道飛彈。

    金正恩強調，北韓軍隊應維持壓倒性的應對與壓制能力，全力遏制朝鮮半島發生軍事衝突的危險，藉由火力突擊部隊研擬的不同戰時情況，多方面進行各種假想作戰訓練，做好戰略萬全準備，爭取戰爭主動權。

    報導稱，這場訓練是以「假想敵作戰機場」為假想訓練，並向目標水域實施齊射，金正恩對於這次訓練結果表示非常滿意，大讚砲兵部隊位應對作戰付出強大且嚴密準備。

    南韓聯合參謀本部9日表示，昨日有發現朝鮮從南浦地區向西部海域（黃海）發射多枚飛彈；南韓國防安全論壇秘書長認為，北韓在韓美聯合軍演前夕，釋放出具備強硬反制軍武的訊息，疑想對外凸顯軍事緊張氣氛。

    現場至少有6輛運輸起豎發射車（TEL）進行試射，1台車可以裝載4枚飛彈，推測當日至少試射6枚以上的短程彈道飛彈。（歐新社）

    現場至少有6輛運輸起豎發射車（TEL）進行試射，1台車可以裝載4枚飛彈，推測當日至少試射6枚以上的短程彈道飛彈。（歐新社）

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