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    嚇爆！閣樓發現「鱷魚標本」 手電筒一照竟眨眼睛

    布朗到施工現場檢查，爬上3樓閣樓意外發現一隻活鱷魚。（圖擷取自「@NewHanoverCo」推特）

    布朗到施工現場檢查，爬上3樓閣樓意外發現一隻活鱷魚。（圖擷取自「@NewHanoverCo」推特）

    2023/03/10 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州一名建築官員近期到施工現場檢查，爬到3樓閣樓發現角落有個「鱷魚標本」，並未多想繼續工作，直到他拿手電筒朝鱷魚一照，鱷魚緩緩睜開眼睛並眨了幾下，他緊急逃離現場，打電話求救，動物管理部門派員將鱷魚移出，消息曝光引起矚目。

    綜合外媒報導，新漢諾威郡（New Hanover County）10日於官方推特發文提到，「有人在閣樓看見活鱷魚嗎？政府工作人員近期檢查新屋建築工地時，意外發現這隻8英呎（約2.4公尺）的鱷魚。我們感謝這名官員努力工作和確保建築物與房屋的安全。」

    布朗（Dean Brown）是新漢諾威郡政府房屋法規檢查員，他到迴聲農場（Ecoho Farms）某施工現場安全檢查，爬上3樓閣樓馬上發現角落有個疑似「鱷魚標本」的東西，當時他並未多想，專注工作，直到持手電筒照「鱷魚標本」，發現牠忽然眨了眼睛，布朗立刻退到閣樓另一側，拿手機拍照存證，打電話向同事求助。

    布朗說：「一開始打電話給同事，沒有人願意相信我，直到其中一位在場同仁放下手邊工作，親自跑來閣樓查看，這才確定我沒有在開玩笑。」倆人緊急告知現場工人，請他們先離開，同時致電動物管理部門。

    動物管理部門人員抵達現場，小心翼翼將鱷魚移出閣樓送安置，目前尚不清楚牠如何進入屋內，還爬上3樓閣樓。建築工人補充，6日早上抵達屋內施工發現地板出現可疑泥土，目前猜測是鱷魚爬進來留下的髒汙。

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