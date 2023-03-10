他騎單車巧遇超萌貓頭鷹寶寶 大眼對望後起飛竟上演驚悚一幕

哥倫比亞一名自行車騎士在公路上巧遇一隻可愛的小貓頭鷹，小貓頭鷹要跨越馬路飛回樹林時險些被大車撞上，驚悚一刻令人冷汗直流。（翻攝youtube）

2023/03/10 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕人類文明發展與開發，侵入了野生動物的棲地，影響了牠們的生活。哥倫比亞一名自行車騎士在公路上巧遇一隻可愛的小貓頭鷹，小貓頭鷹要跨越馬路飛回樹林時險些被大車撞上，驚悚一刻令人冷汗直流。

動物影音頻道「ViralHog」分享了這段影片，事發於哥倫比亞，一名自行車騎士在公路旁騎車，旁邊飛來了一隻貓頭鷹；深怕壓到貓頭鷹，這名單車騎士便停車下來查看，順便用手機記錄這美好的一刻。這隻貓頭鷹似乎還是個小寶寶，有些初生之「鳥」不畏虎的感覺，睜著水汪汪的大眼睛和騎士相望，模樣非常可愛。

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小貓頭鷹與他相望一陣後，轉身要飛回樹林，當牠飛到對向車道時，一台巴士飛速駛來，絲毫沒有減速，從單車騎士的鏡頭中，小貓頭鷹嬌小的身軀被龐大的車體所掩蓋。所幸，車子駛離後，小貓頭鷹仍在振翅飛翔，沒有被車撞上。

影片最後的幾秒，還能看到這台巴士後方跟了一台大卡車，同樣車速飛快。這驚悚的一刻讓見影網友冷汗直流，表示自己的心臟差點從嘴裡跳了出來，也有人對於影片中2台大車兇猛的行駛態度感到相當不滿。

事實上，台灣部分山區道路也是野生動物棲地，多有警告標示設置，如民眾夜間行車經過相關路段，應減速慢行並留意路況，保護野生動物之餘也能保持行車安全。

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