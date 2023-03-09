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    古巴3歲童喉嚨痛 醫驚見X光「釘子」卡肺部

    古巴一名母親日前發現3歲因不明原因感到喉嚨痛，隨後前往醫院照射X光後，醫院驚訝發現男童的右邊肺部看到一根釘子，緊急手術並順出取出。（圖擷取自「@TelevisionMtz」推特、本報合成）

    古巴一名母親日前發現3歲因不明原因感到喉嚨痛，隨後前往醫院照射X光後，醫院驚訝發現男童的右邊肺部看到一根釘子，緊急手術並順出取出。（圖擷取自「@TelevisionMtz」推特、本報合成）

    2023/03/09 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕古巴一名母親日前發現3歲兒子因不明原因喉嚨痛，隨後帶他前往醫院照射X光後，醫生驚訝發現男童的右邊肺部有一根釘子，緊急安排手術後順利取出，隨後移往醫院重症病房照護，目前已無生命危險。

    綜合外媒報導，3歲男童日前告知家屬感到喉嚨痛，他的母親察覺情況有異帶兒子前往診所檢查，醫生安排男童接受X光掃描後，赫然發現男童右肺中有一根長條狀物體，形似一根釘子，隨即轉送至附近醫院接受治療。

    負責執刀醫師費爾南德斯（Mavil Isabel Benítez Fernández）透露，接獲男童情況後，院方即刻安排一組醫療團隊，3月4日晚上進行手術，費爾南德斯說：「這是一個相當複雜的手術，不小心就可能導致出血、氣管和支氣管破裂，甚至呼吸驟停後死亡」，幸好在25分鐘內順利將這根釘子取出，隨後將男童移送重症病房照護，情況穩定。

    當地報導並未提及男童吞進釘子詳細過程或原因，推測他趁大人不注意意外誤食。據悉，西班牙一名70歲婦女也曾發過類似事故，她在歷經多次呼吸道感染後前往醫院仔細檢查，赫然發現有一顆9毫米螺絲釘卡在肺部，經查是在約1年前接受牙齒治療時意外吸入體內，經手術後才取出。

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