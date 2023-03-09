南非6歲童遭割生殖器 居民憂「撒旦獻祭」

南非發生一起隨機傷人事件，被當地居民認為可能是撒旦信仰要獻祭。示意圖。（美聯社）

2023/03/09 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕南非日前發生一起病態攻擊案件，一名年僅6歲的男童，在當地一處臨時庇護所附近遭到攻擊，甚至生殖器也被歹徒切掉。當地居民看到男童倒在地上，連忙將他送醫急救，目前沒有生命危險，但生殖功能可能不復存在。事件發生後，附近居民人心惶惶，深怕自家小孩也遭遇不測。另外，有傳言說這是撒旦教的惡毒儀式。

綜合外媒報導，南非Blue Skye當地一區臨時庇護所，一名6歲男童在街頭上遭到兩名歹徒攻擊。兩人朝男童的臉部噴灑辣椒水之後，趁他無法逃跑之時，直接用刀子將其生殖器殘忍割下。男童忍著劇烈疼痛，爬到較為顯眼的水溝處，附近民眾發現後，連忙將他送到醫院急救。

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鄰居表示，他們認識這個男童，他常常在附近找食物跟零錢，臉上總是帶著微笑也很有禮貌，直指割掉生殖器太殘忍。另外有傳言道，這可能是撒旦惡魔崇拜，或是某種巫毒儀式，必須要取走身體的某個部位來獻祭。

而男童雖失血過多，但好在送醫及時，急救後撿回一條命，但醫院並未透露更多男童的病況。警方則表示，整起案件仍在調查中，會以謀殺未遂案起訴罪嫌，然而目前尚未找到任何線索，也不清楚兇手是否為成年人。

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