為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南非6歲童遭割生殖器 居民憂「撒旦獻祭」

    南非發生一起隨機傷人事件，被當地居民認為可能是撒旦信仰要獻祭。示意圖。（美聯社）

    南非發生一起隨機傷人事件，被當地居民認為可能是撒旦信仰要獻祭。示意圖。（美聯社）

    2023/03/09 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南非日前發生一起病態攻擊案件，一名年僅6歲的男童，在當地一處臨時庇護所附近遭到攻擊，甚至生殖器也被歹徒切掉。當地居民看到男童倒在地上，連忙將他送醫急救，目前沒有生命危險，但生殖功能可能不復存在。事件發生後，附近居民人心惶惶，深怕自家小孩也遭遇不測。另外，有傳言說這是撒旦教的惡毒儀式。

    綜合外媒報導，南非Blue Skye當地一區臨時庇護所，一名6歲男童在街頭上遭到兩名歹徒攻擊。兩人朝男童的臉部噴灑辣椒水之後，趁他無法逃跑之時，直接用刀子將其生殖器殘忍割下。男童忍著劇烈疼痛，爬到較為顯眼的水溝處，附近民眾發現後，連忙將他送到醫院急救。

    鄰居表示，他們認識這個男童，他常常在附近找食物跟零錢，臉上總是帶著微笑也很有禮貌，直指割掉生殖器太殘忍。另外有傳言道，這可能是撒旦惡魔崇拜，或是某種巫毒儀式，必須要取走身體的某個部位來獻祭。

    而男童雖失血過多，但好在送醫及時，急救後撿回一條命，但醫院並未透露更多男童的病況。警方則表示，整起案件仍在調查中，會以謀殺未遂案起訴罪嫌，然而目前尚未找到任何線索，也不清楚兇手是否為成年人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國8留學生南非「誤上賊車」 傳遭洗劫1人中彈亡
    2018/08/22 09:51

    中國8留學生南非「誤上賊車」 傳遭洗劫1人中彈亡
    6歲童用磁鐵「異極相吸」夾住生殖器 結果真的GG了...
    2018/05/18 16:36

    6歲童用磁鐵「異極相吸」夾住生殖器 結果真的GG了...

    三鐵共構ｘ商城 扛起台中高鐵特區
    悚！男子沉迷巫術 竟將4歲侄剝皮分屍再吃掉
    2017/04/22 12:33

    悚！男子沉迷巫術 竟將4歲侄剝皮分屍再吃掉
    嫌男童太吵 強國女持刀砍掉他下體
    2015/10/13 10:33

    嫌男童太吵 強國女持刀砍掉他下體

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播