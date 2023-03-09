不敵海地黑幫暴力衝突流彈亂飛 無國界醫生組織關閉醫院

海地黑幫暴力衝突升溫，不堪流彈肆虐，無國界醫生宣布關閉醫院。（路透）

2023/03/09 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕海地黑幫暴力事件越演越烈，甚至連首都太子港（Port-au-Prince）也都淪陷，不堪流彈波及、綁架頻傳，多所學校已停課，NGO組織無國界醫生宣布，將暫時關閉在首都的醫院。

綜合外媒報導，太子港最大貧民窟Cité Soleil成為各幫派爭奪地盤，當地槍戰頻傳。而隨著無國界醫生醫院關閉，當地醫療資源僅剩一家私人醫院。

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太子港官員指出，無國界醫生醫院大樓被大量流彈波及，這種情況下，傷患、病患根本沒有辦法前去就醫。

無國界醫生醫療顧問哈里斯（Vincent Harris）表示，他們距離黑幫衝突事發地僅有幾公尺，醫院間接成為受害者，一名70歲男子在醫院對面準備過馬路時被槍殺，一名需要吸氧的小孩也因被安置在遠離戰火臨時地區而死亡。

哈里斯強調，他們不會離開海地，「關閉醫院是暫時的」，他們已在太子港附近先營運外傷中心，協助槍傷、性暴力受害者。另外，他們也持續提供流動診所、急救中心、孕婦和嬰兒診所等服務。

海地自2021年前總統若韋內爾（Jovenel Moïse）遇刺後，黑幫勢力範圍日益壯大，加勒比海地區通訊商Digicel董事長馬丁（Maarten Boute）曾在推特稱，太子港局勢越來越令人絕望。

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