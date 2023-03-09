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    軍情動態》日本最上級護衛艦打造超快 3年半造完4艘投入服役

    日本三菱重工自2019年起為海上自衛隊建造新型軍艦「最上級護衛艦」，近日第4艘最上級護衛艦「三隈號」（FFM-4）在造船廠舉行交艦成軍儀式。（圖擷自@JMSDF_PAO推特）

    日本三菱重工自2019年起為海上自衛隊建造新型軍艦「最上級護衛艦」，近日第4艘最上級護衛艦「三隈號」（FFM-4）在造船廠舉行交艦成軍儀式。（圖擷自@JMSDF_PAO推特）

    2023/03/09 09:22

    〔即時新聞／綜合報導〕日本三菱重工自2019年起為海上自衛隊建造新型軍艦「最上級護衛艦」，近日第4艘最上級護衛艦「三隈號」（FFM-4）在造船廠舉行交艦成軍儀式。自去年3月下旬以來，日本在一年時間內快速完成4艘軍艦交付。

    最上級護衛艦是日本三菱重工為海上自衛隊建造，艦上有1門Mk45艦砲、2具4連裝17式反艦飛彈、2具8單元Mk41垂直發射裝置、2具HOS-303魚雷發射器等，且艦尾機庫還可停放1架SH-60K反潛直升機。護衛艦將負責警戒及監視任務，並提升日本海上自衛隊的防衛能力。

    最上級護衛艦都是以日本河川命名，先前包含1號艦「最上」（FFM-1）、2號艦「熊野」（FFM-2）以及3號艦「能代」（FFM-3）都已完工服役。本月7日時「三隈號」（FFM-4）在造船廠舉行交艦成軍儀式，成為第4艘完工服役的最上級護衛艦。

    根據維基百科顯示，最上號、熊野號都是2019年10月動工，其中熊野號在2020年11月間下水、2022年3月間服役，最上號則是在2021年3月下水、2022年4月間服役。至於能代號及三隈號都在2020年7月間動工，並分別在2021年6月及12間下水，其中能代號已先在2022年12月間開始服役，三隈號則是在本月7日也加入服役行列。

    日本三菱重工自2019年起為海上自衛隊建造新型軍艦「最上級護衛艦」，近日第4艘最上級護衛艦「三隈號」（FFM-4）在造船廠舉行交艦成軍儀式。（圖擷自@JMSDF_PAO推特）

    日本三菱重工自2019年起為海上自衛隊建造新型軍艦「最上級護衛艦」，近日第4艘最上級護衛艦「三隈號」（FFM-4）在造船廠舉行交艦成軍儀式。（圖擷自@JMSDF_PAO推特）

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