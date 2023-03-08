加州校園安全再陷陰影 學生籲校方需更積極作為

上週美國加州聖羅莎市發生一起學生刺殺案，圖中為案件中死者的母親在事後抗議活動中被他人擁抱。（美聯社）

2023/03/08 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕因為美國加利福尼亞州聖羅莎市的高中上週四（2日）發生的學生刺殺案件，這起案件震驚整個聖羅莎市。在兇手首日開庭隔天，加州北部校區收到很多來自學生、家長還有社區居民的擔憂。

上週四（2日）在美國加州聖羅莎市的一所高中發生一起學生刺殺事件，當中造成一人死亡一人受傷，兇手則是15歲的一年級學生。當時兩位學生走進美術教室，與兇手扭打成一團，最初老師制止了打鬥，但隨後兇手掏出折疊小刀刺向受害者，造成一死一傷。死者因為上半身被刺了三刀，在被送往醫院後不治身亡，而當下教室共有30名學生目睹此事。而這三人事發前彼此認識，過去也有過打架的紀錄。

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此次暴力事件引起學生抗議，當地警力也在事發高中的區域加強巡邏。校區昨天（7日）傍晚在聖羅莎市中心的活動中心舉辦討論會，協助警方調查事發原因。會議上學生們輪流接過麥克風，描述當初封校時他們感受到的恐懼，並向校方要求更多心理諮商師輔導的機會。

「這真的非常煎熬，去學校是一件很煎熬的事，這件事感覺很不現實。」一名學生向在場的百多位民眾述說。也有學生表示校區需要加強與學生和家長對於校園威脅的溝通討論。

有幾名學生在記者會上提出了有關校園安全的問題，詢問學校官員為何明知這三名青少年之間存在問題，卻沒有採取更多措施來協調學生的關係。但校方人員並沒有回答，而是走了出去。

警方目前尚未確定最初是什麼原因造成學生打鬥，需要再向事發高中索取詳細資料，確認學校過去是否有適當處理過去當事人爭執的紀錄。目前按照州法律，檢察官無法將16歲以下的嫌犯作為成年人進行審判，但對於青少年犯下的一系列罪行的訴訟必須在公開法庭進行。

據美國民主黨報報導，雖然這名青少年最初是因殺人、殺人未遂和在校園內持有武器等重罪指控而被立案，但檢察官反而提出了過失殺人罪，因為兇手似乎是出於自衛。但地方檢察官辦公室也強調，根據州法律，殺人是不正當的行為。

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