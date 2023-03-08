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    蓋洛普：美國人對台灣好感創新高 對中國好感僅15％創新低

    蓋洛普發布最新民調顯示，美國人對台灣好感度創新高，77%的美國人對台灣有好感。（路透檔案照）

    蓋洛普發布最新民調顯示，美國人對台灣好感度創新高，77%的美國人對台灣有好感。（路透檔案照）

    2023/03/08 18:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕民調機構「蓋洛普（Gallup）」發布最新民調顯示，美國人對中國好感度創新低，僅15%的美國人對中國有好感，是蓋洛普自1979年開始進行美國人對中國觀感民調以來的最低點，且半數美國人說中國是美國的最大敵人。相較之下，美國人對台灣好感度則創新高，77%的美國人對台灣有好感。

    在中國間諜氣球事件、中國在烏俄戰爭立場和可能援助俄羅斯武器等諸多議題，導致美中緊張關係持續升高之際，對中國有好感的美國人比率直線下滑，蓋洛普6日、7日發布兩份民調結果，顯示對中國有好感的美國人比率比去年減少5個百分點，而且從2018年以來，此比率已持續減少了38個百分點，2018年有53%的美國人對中國有好感。

    這份調查顯示，每10個美國人就有超過8個對中國抱持負面觀感，包括45%是非常負面，39%是大致負面。美國民主黨人和無黨派者都對中國高度沒有好感，當中對中國有好感的各僅有17%、18%；共和黨人更只有6%對中國有好感。

    50%的美國人認為，中國是最大威脅，甚至超過俄羅斯；認為俄羅斯是最大威脅的比率為32%。66%的美國人認為中國軍事對美國構成重大威脅、64%認為中國經濟力量對美帶來重大威脅。

    相較之下，77%的美國人對台灣有好感，比2021年高出5個百分點，更是自1996年進行這項調查以來最高點。絕大多數的民主、共和和無黨派美國人對台灣都有正面觀感，比率各為81%、78%和75%。47%的美國人說，台海衝突是未來10年對美國關鍵利益的重大威脅，另外42%指此事重要、但不至於是重大威脅。

    這份調查在2月1日到23日期間訪問1008名成年人，誤差為正負4個百分點。蓋洛普自1996年起每年調查美國人民對中國觀感，1979年到1994年間也曾進行過6次這項調查。

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