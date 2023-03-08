軍武新知》500架戰機控制1000架無人機 傳美空軍規劃中

洛克希德馬丁公司的概念圖顯示右上角的F-35聯合攻擊戰機與各種類型的無人機一起飛行。（圖片擷取自洛克希德馬丁公司）

2023/03/08 17:52

〔記者吳哲宇／台北報導〕未來戰鬥機飛行員不只要會發射武器，還要控制周遭的無人僚機，無人僚機伴飛的空中景象恐將成為常態。

根據軍聞網站「THE WARZONE」報導，美國空軍未來計畫建立一支由300架F-35、200架下一代隱形戰機控制1000架的無人僚機空軍，每架有人戰機大約會配對兩架無人僚機。

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美國空軍部長弗蘭克·肯德爾（Frank Kendall）在昨天的2023空戰座談會（2023 AFA Warfare Symposium）上公佈了「協同作戰飛機」（CCA）和第六代戰機計畫的更多細節，並提到空軍將引入NGAD平台。所謂的NGAD平台指的是由第六代隱形戰機建立與其他種類飛機、無人機以及協同作戰飛機的資料鏈整合平台，可即時同步分享情資並進行網狀化管理與指揮。

他說：「空軍高層最近向戰略規畫人員指示了建軍方向的飛機數量，每架有人飛機將配對約2架無人僚機，包括300架F-35隱形戰機及200架NGAD平台戰機，因此大約是1000架的協同作戰飛機（CCA）。」值得注意的是，200架NGAD平台戰機就等於現在美國空軍F-22猛禽隱形戰機的機隊規模，這代表F-22將逐漸被新型戰機所取代。

肯德爾補充，「當然這計畫不是個目標，而是計劃假設，用來計算計畫所需的基地、組織結構培訓、作戰範圍和成本維護等等」。空軍此前已明確表示，期望CCA至少在最初階段被設計為與有人戰機協同工作。

另外，肯德爾在演講中只提到了即將推出的NGAD戰機和F-35戰機，然而，CCA或其他單獨開發的先進無人機仍然可以與有人飛機配對，包括舊式戰機和輔助飛機，如加油機和運輸機，以提高它們的作戰能力。

而目前正在討論的CCA機隊規模，擁有1,000架無人機的機隊比F-22猛禽隱形戰機、F-15E打擊鷹戰機和A-10疣豬攻擊機的機隊數量還大，它也是現役MQ-9收割者無人機數量的三倍多。

雖然CCA的目標期望是側重在執行專業任務，甚至可能一次只能執行一種任務，但反過來說這也有助於降低人事或維護成本。肯德爾說，「如果空軍繼續只購買F-35A和F-15EX等當代飛機，以及未來的NGAD戰機，空軍將負擔不起成本」，而這些無人機將會成為戰機遠程控制版本的戰鬥夾艙，提高作戰性能的同時降低飛行員風險。

美國空軍Skyborg計畫（有人機控制無人機）中4個主要的測試平台。（圖片擷取自美國空軍）

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