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    軍武新知》就像直接生出來的！美最新匿蹤轟炸機B-21清晰照曝光

    當地時間7日，美國空軍公布B-21更清晰的近照。（法新社）

    當地時間7日，美國空軍公布B-21更清晰的近照。（法新社）

    2023/03/08 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍去年底公布30年來首款新式轟炸機，可攜帶核武與傳統武器、具有無人駕駛潛力的高科技匿蹤長程戰略轟炸機B-21「突擊者」（Raider），當地時間7日，美國空軍再公布B-21更清晰的近照。

    當地時間7日，美國空軍公布2張高科技匿蹤長程戰略轟炸機B-21「突擊者」（Raider）的高清近照，這2張照片拍攝時間為去年11月28日，也就是美軍正式公布B-21的前幾天，一張為正面高處拍攝的全身照，另一張為駕駛艙特寫，讓外界一窺B-21細節。

    從這2張照片可以看出，B-21比外型類似匿蹤長程戰略轟炸機前輩B-2「幽靈」，但是比B-2要來的小，整體飛機外型非常圓滑。

    同時新圖像也曝光B-21的深凹進氣口，外媒認為這是B-21迄今為止最令人印象深刻的特徵，雖然進氣口被蓋上，但仍可見進氣道的前方有一個凸起結構，類似一種無分流的進氣口設計，這將有助於將邊界層亂流與進入進氣口的空氣分開。

    軍聞網站「THE WARZONE」肯定，B-21外型幾乎就像是生長出來的，而不是建造出來的，它證明了美國自B-2問世以來，數十年間在大尺度複合材料結構的生產和相關材料科學取得了多大進展。

    B-21駕駛艙近照。（法新社）

    B-21駕駛艙近照。（法新社）

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