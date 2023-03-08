軍情動態》國軍苦苦想買E-2D預警機 美國宣佈再出售5架給日本

美國國防合作安全局（DSCA）宣佈，美國國務院決議批准向日本再出售5架E-2D預警機及相關設備，合約價值達13.81億美金（約新台幣424.8億元）。（圖擷取自美國海軍網站）

2023/03/08 10:55

〔記者吳哲宇／台北報導〕空軍現有6架E-2K預警機，但因為服役多年，整體性能已難以有效因應兩岸情勢，為此空軍規劃採購6架E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawk Eye/AHE）預警機，不過其身價超貴，單架機包含各式電子配備的金額，若為全配的狀態下，6架E-2D AHE預警機的總金額估計將達700億台幣，這也讓國防部丶三軍司令部之間為了爭取各自軍購採購額度傷透腦筋。

而美國國防合作安全局（DSCA）昨日宣佈，美國國務院決議批准向日本出售5架E-2D預警機及相關設備，合約價值達13.81億美金（約新台幣424.8億元）。

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日本曾在2015年6月向美增購4架E-2D，總金額達到17億美金，平均單機價格為4.25億美金（約新台幣120億元），而法國在2020年7月向美採購3架E-2D AHE預警機，總金額為20億美金，平均一架的價格為6.6億美金（約新台幣180億元）。各國採購單機價格的落差，是因為各國對於機上高精密電子裝備選購的項目及數量不同而有所區別。

去年3月15日，民進黨立委林淑芬在立法院總質詢，質問國防部長邱國正，是否應該採購6架可偵測中共殲-20戰機的E-2D預警機？邱國正當時答覆表示，地面機動雷達的隱蔽性佳、活動力強，但如果功能一樣，「我當然選陸上機動雷達」。

不過，空軍爭取採購E-2D「先進鷹眼」預警機，該案的「作戰需求」已於去年夏天通過國防部的審核。雖然未納入2023年的國防預算當中，但是空軍現有的預警機隊6架E-2K，機體結構年齡最輕的2架業已服役16年，其他4架從E-2T提升的（包括一架當年曾因落地重創修復者）結構年齡已逾26年，亟需尋思換血替代之道。而此次日本採購的平均單機價格則約2.76億美金（約新台幣85億元），其單價大幅降低，雖然與日本先前採購時已擁有部分項目裝備所致，但日本的採購模式和選購項目，或許可以成為台灣學習的方向。

E-2D與國軍現役E-2K最大差別為航電與雷達性能大幅提升。為有效提升飛行組員的任務效率與減輕操控負擔，E-2D預警機換裝20吋液晶平面顯示器的新型任務面板，駕駛艙也改用3具17吋液晶平面顯示器，取代過去的傳統儀表。另外，E-2D也強化抗電子干擾（CEA）與電子支援（ESM）能力等。

E-2D安裝新型APY-9主動相位陣列雷達（AESA）/ADS-18天線，混合360度機械旋轉式與電子波束掃描，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。

我國空軍現役有6架E-2k預警機（見圖，資料照）服役多年，空軍規劃採購E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawk Eye/AHE）預警機，以有效因應共軍威脅。

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