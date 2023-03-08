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    指中國疫情趨緩 美官員：估3/10放寬中客入境篩檢規定

    在日本、南韓後，美國疾病管制預防中心（CDC）預計將於本週五（10日），放寬針對來自中國的旅客的入境篩檢要求。示意圖。（歐新社）

    在日本、南韓後，美國疾病管制預防中心（CDC）預計將於本週五（10日），放寬針對來自中國的旅客的入境篩檢要求。示意圖。（歐新社）

    2023/03/08 09:57

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，有消息人士指出，美國預計將於週五放寬針對來自中國的旅客入境篩檢規定。

    本月以來包含日本及南韓陸續放寬對中國旅客的入境防疫措施，取消對所有中國旅客入境後進行病毒檢測，不過中國旅客登機前仍需持有陰性檢測報告。外媒最新消息指出，在日本、南韓後，美國疾病管制預防中心（CDC）預計將於本週五（10日），放寬針對來自中國的旅客的入境篩檢要求。

    其中《路透》是引述消息人士說法，指中國在去年12月突然放棄清零政策，引發一波感染潮，美國CDC在去年12月擴大在機場的自願基因組定序計畫，如今強制檢測的要求即將放寬，但美國CDC仍會保留這項基因組監測計畫（TGS），監控來自中國和區域內交通樞紐的航班、以及來自其他30多個國家的航班，並要求旅客自願協助以便提早發現新變種。

    《華盛頓郵報》則是引述3名匿名官員透露，由於中國的確診數下降，因此在週二敲定這項計畫，包含國家安全和衛生官員決定取消中國旅客的入境篩檢要求，且預計將於宣布政策變動前通知美國航空公司、中國外交官等。白宮對此則拒絕發表評論。

    3名官員也提到，這項決定是受到公共衛生而非外交政策優先事項所驅動。其他原本有對中國旅客提出類似要求的國家，像是日本也都已經放寬規定。官員也指出，中國近幾週的確診及死亡人數出現下降的跡像，確實讓他們感到放心。但他們也坦承，這些數據幾乎肯定被嚴重低估。

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