菲律賓沿海油輪漏油 附近居民接連生病

菲律賓東民都洛省波拉市的沿岸受到漏油汙染，一群志工幫忙清理海岸旁的油汙。（路透社）

2023/03/07 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕上週菲律賓的東民都洛省東北方有一艘油輪漏油後沈船，菲律賓官方表示，他們已經確認好油輪沈船的位置，由於漏油汙染附近的海岸線，厚厚覆蓋的汙泥不僅威脅附近豐富的海洋生態，也引發當地居民的健康危機。

根據英國《衛報》報導，菲律賓環境與自然資源部（DENR）表示，他們可能偵測到油輪的大概位置，地點大概位於東民都洛省波拉市東北方的沿海，在地表下約400米處。據官方資料顯示，沈船已經從它最後沉沒的位置向東南移動。

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根據菲律賓大學的海洋學家調查，大約36000公頃的珊瑚礁、紅樹林和海草受到漏油的傷害。當地菲律賓媒體報導，在波拉市有14人在油汙洩漏後出現痙攣、嘔吐和頭暈的症狀，同時當地官員也在監測空氣和水的汙染程度。波拉市目前已經實行宵禁，限制21歲以下的民眾出門，並宣布進入災難狀態。

東民都洛省長Humerlito Dolor表示，他將要求損失賠償和其他費用。「我向你們保證，直接對環境和人民生活造成的傷，將依據補償指導原則給予受害者相應的補償。」省長在簡報會上與油輪船東、相關單位和受僱進行清理作業的承包商代表進行會談。

最後油輪船東與當地兩家承包商簽訂清理合同，省長談到，這兩家承包商會承擔最初的所有開銷，包括支付薪資給受僱於清理工作的當地居民。而當地政府也根據一項方案，保證僱傭當地因為受到臨時限捕令、游泳禁令影響生計的民眾。

菲律賓東民都洛省波拉市沿岸慘遭漏油汙染，對當地海洋生態造成嚴重威脅。（路透社）

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