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    加快因應台海變故 日「統合司令部」就近設在首相官邸附近

    美軍陸戰隊與日本陸上自衛隊去年2月舉行年度「鐵拳22」（Iron Fist 22）聯合演習。（路透檔案照）

    美軍陸戰隊與日本陸上自衛隊去年2月舉行年度「鐵拳22」（Iron Fist 22）聯合演習。（路透檔案照）

    2023/03/07 15:56

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本政府為了因應「台灣有事」，在去年底修訂《國家防衛戰略》時同意新設統一指揮調度陸海空自衛隊的「統合司令部」，現在進一步拍板定案，總部將直接設在東京，靠近日本首相官邸。

    《日經亞洲》7日報導，日本政府去年底完成修法時，內部對常設的「統合司令部」總部位置有不同考量，有人建議設在練馬區的朝霞營，亦即陸上自衛隊總部，最後官員挑選了東京市谷區，靠近防衛省和首相官邸。

    陸上、海上及航空自衛隊目前由「統合幕僚監部」統一調配，後續將由「統合司令部」接手，預計在2025年3月前移交完成。防衛省將在今夏提交的年度預算案中，列入「統合司令部」經費，《自衛隊法》相關修正案則預計秋季前提交國會。

    報導指出，日本政府決定成立「統合司令部」，乃著眼於快速應對軍事危機，包括中國入侵台灣。一旦台海爆發衝突，陸海空自衛隊可能會部署大量兵員，屆時日本將需要一套可以橫跨整合不同領域的策略，包括網路戰和太空戰。

    「統合司令部」起初預計設200至300名人員，根據有關中國、北韓和俄羅斯的情報制定策略，尤重監控區域安全，並培養在危機中迅速反應的能力。

    據了解，「統合司令官」除了向首相和防衛大臣報告外，還肩負與駐日美軍和美國印太司令部溝通、合作的責任，同時也負責指揮協同行動，包括在台海危機爆發時，檢視是否具備多管齊下因應的能力，包括飛彈發射及島嶼防衛任務。

    美國一直強調，為應對中國對日本及盟友的挑戰，必須建立整合嚇阻力。然而，與美韓之間不同的是，日本自衛隊和美軍之間目前並無共同指揮系統，所幸美日雙方已逐步展開更廣泛的合作。

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