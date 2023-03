菲律賓南部發生規模6.0強震 當局警告恐有災損

2023/03/07 16:02

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓南部今(7)日下午2點2分發生規模6.0強震,並未發布海嘯警報。不過有關當局警告,可能會有災損與餘震。

據美國地質調查所(US Geological Survey)表示,震央位於民答那峨島(Mindanao)達沃地區(Davao)聖馬里亞諾(San Mariano)東南方約4公里處,震源深度38.6公里,未發布海嘯警報。另據歐洲地中海地震中心(EMSC)數據顯示,這起地震的震源深度為8公里。

另據愛特諾德達沃大學(Ateneo de Davao University)學生媒體Atenews推特,金達沃省(Davao de Oro)Nabunturan市有震感,因此校方也指揮大批學生進行躲避,而照片也可見許多學生逃到戶外。

BREAKING: A 6.2 magnitude earthquake hit Nabunturan, Davao de Oro. Waves were felt in the city and students on campus were advised to evacuate.



Stay safe, Ateneans! pic.twitter.com/M1Q7KQjMfJ