烏軍無人機投擲炸彈 炸飛壕溝內俄軍

2023/03/07 15:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機屢建戰功,成功襲擊許多俄軍目標,推特流出一段影片,烏克蘭無人機對俄軍戰壕投擲炸彈殲滅目標。

推特帳號「@DenesTorteli」PO出一段影片,影片中戰壕內的俄軍士兵對著烏克蘭無人機開火,烏克蘭無人機飛到戰壕上方投擲炸彈,第二發炸彈還把壕溝內俄軍的長褲炸飛。「@DenesTorteli」在推文中表示「烏軍第30獨立機械化旅的無人機攻撃單位「空中轟炸機」部隊公布新影片。」

烏克蘭無人機捷報頻傳,烏克蘭國防部情報總局「海妖」(Kraken)特戰部隊5日宣布,麾下戰士潛入俄羅斯靠近烏克蘭邊境的布良斯克(Bryansk)地區,並用自殺無人機摧毀俄軍在當地一座自動化監視塔。

The new video of the "aerobomber" unit of the 30th Separate Mechanized Brigade, named after Prince Konstanty Ostrogski. #UkraineWillWin https://t.co/boahs8ASb5 pic.twitter.com/u4D6Uz0jt9