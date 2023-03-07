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    烏軍無人機投擲炸彈 炸飛壕溝內俄軍

    烏克蘭無人機對俄軍戰壕投擲炸彈，成功殲滅目標。（圖擷自推特）

    烏克蘭無人機對俄軍戰壕投擲炸彈，成功殲滅目標。（圖擷自推特）

    2023/03/07 15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機屢建戰功，成功襲擊許多俄軍目標，推特流出一段影片，烏克蘭無人機對俄軍戰壕投擲炸彈殲滅目標。

    推特帳號「@DenesTorteli」PO出一段影片，影片中戰壕內的俄軍士兵對著烏克蘭無人機開火，烏克蘭無人機飛到戰壕上方投擲炸彈，第二發炸彈還把壕溝內俄軍的長褲炸飛。「@DenesTorteli」在推文中表示「烏軍第30獨立機械化旅的無人機攻撃單位「空中轟炸機」部隊公布新影片。」

    烏克蘭無人機捷報頻傳，烏克蘭國防部情報總局「海妖」（Kraken）特戰部隊5日宣布，麾下戰士潛入俄羅斯靠近烏克蘭邊境的布良斯克（Bryansk）地區，並用自殺無人機摧毀俄軍在當地一座自動化監視塔。

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