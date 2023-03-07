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    「天使稅」釀真菌爆長 烏黑黏稠物覆蓋萬物惹眾怒

    釀造酒精所散發的真菌問題，讓林肯縣居民苦不堪言。（美聯社）

    釀造酒精所散發的真菌問題，讓林肯縣居民苦不堪言。（美聯社）

    2023/03/07 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕著名美國威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel's），位於林肯縣的釀酒廠日前遭到投訴。附近居民表示「天使稅」（Angel's share），釀造威士忌所散發的酒精蒸氣，含有大量的真菌，黑色黏稠物覆蓋在四周建築、招牌等，讓當地人苦不堪言。

    綜合外媒報導，美國田納西州林肯縣的居民，過去不斷抱怨威士忌公司傑克丹尼位於當地的釀酒廠，造成了真菌爆發的問題。釀酒的過程會產生所謂的「天使稅」，即酒精自然蒸發比例，然而這些乙醇蒸氣中帶有大量的真菌，這些烏黑、黏膩的黏稠物覆蓋在當地的建築物、路標、汽車等物品，甚至現在連石頭、植物上也可以發現。

    居民朗（Christi Long）對此現狀感到非常不滿，因此她向法院控訴釀酒廠沒有合格的生產許可證。她批評道，酒廠向觀光客介紹天使稅，卻完全不提後續引發的真菌問題。一些當地人也呼籲傑克丹尼安裝空氣過濾器來解決根源問題。朗也透露，每年她與丈夫都要用強力漂白劑洗刷屋子4次，整年下來幾乎要花1萬美金（約新台幣30萬元）來維護房屋的外觀。

    另一位居民則擔心，充斥著真菌孢子的空氣，在呼吸的過程可能會中毒。對此，真菌學家史考特（James Scott）表示，真菌不僅僅只是清理很麻煩而已，它確實存在破壞力，會侵蝕東西表面，殺死樹木等。但史考特也澄清，真菌不會對人類健康造成任何影響。

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